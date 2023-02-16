Фонд гарантирования выставил на аукционы земельные участки банка «Аркада» под Киевом — Finance.ua

Фонд гарантирования выставил на аукционы земельные участки банка «Аркада» под Киевом Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Уже в начале марта — 3, 6 и 7 марта — в системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по продаже земельных участков ликвидируемого АО АКБ «Аркада» Фондом гарантирования вкладов.

На торги выставлены 19 земельных участков общей площадью 159,05 га, расположенных в селе Михайловка-Рубежовка Киевской области (бывший Киево-Святошинский район).

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Земельные участки имеют разную площадь — от 5,5 га до 10,4 га. Одно из ключевых преимуществ, что делает их привлекательными объектами инвестирования — близость к столице. Михайловка-Рубежовка находится на расстоянии менее 40 км до центра Киева. И последние несколько лет поселок характеризовался активной застройкой частными домами и современными коттеджными городками.

Начальная (стартовая) стоимость лотов — от 5 млн грн до 10 млн грн.

Активы на продажу выставляются повторно.

Торги пройдут по голландской модели аукционов, открыто и прозрачно. Участие в аукционах могут принять физические лица, кроме лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Детали аукционов и условия участия — по ссылке

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