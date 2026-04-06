0 800 307 555
Фонд гарантирования выиграл дело в Верховном Суде в отношении Финбанка

Казна и Политика
Фонд гарантирования выиграл дело в Верховном Суде в отношении Финбанка
Фонд гарантирования выиграл дело в Верховном Суде в отношении Финбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц добился окончательного судебного решения по взысканию средств с связанных лиц Финбанка на сумму 142,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
26 марта 2026 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 910/13325/21 оставил в силе постановление апелляционного суда о полном удовлетворении иска Фонда. Решение окончательно и обжалованию не подлежит.
Это позволяет Фонду продлить процедуру принудительного исполнения решения через органы исполнительной службы с целью взыскания средств и направления их на расчеты с кредиторами банка.

Детали дела

В ходе ликвидации Финбанка были установлены факты так называемого «схемного» кредитования еще до начала вывода учреждения с рынка. Около 95% кредитного портфеля юридических лиц было выдано связанным с банком структурам. Большинство этих кредитов предоставлялось без надлежащего обеспечения или под неликвидные залоги.
После признания банка неплатежеспособным заемщики прекратили обслуживание своих обязательств.
В результате невыполнения кредитных обязательств сформировалась задолженность перед кредиторами банка. По состоянию на сегодняшний день неудовлетворенная сумма требований кредиторов составляет 142,3 млн грн.

Последующие судебные процессы

В период с 30 марта по 3 апреля 2026 года запланировано рассмотрение ряда дел.
В частности, суды первой инстанции рассмотрят:
  • иск к связанным лицам ПАО «КБ «Стандарт» о возмещении ущерба на сумму 476,8 млн грн (дело № 752/3230/17);
  • иск к связанным лицам ПАО «КБ «Надра» на сумму 1,8 млрд грн (дело № 910/5995/24);
  • другие иски в рамках хозяйственных, гражданских и уголовных производств.
По материалам:
Finance.ua
ФГВФЛ
