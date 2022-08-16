Фонд гарантирования выделил неплатежеспособным банкам 1,9 миллиарда с начала года — Finance.ua
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Фонд гарантирования выделил неплатежеспособным банкам 1,9 миллиарда с начала года

Кредит&Депозит
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В июле Фонд гарантирования вкладов перечислил ликвидируемым банкам 162,5 миллиона гривен, с начала года — 1,9 миллиарда.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В июле 157,3 млн грн получено от погашения кредитов, 4,9 млн грн. — от аренды имущества и 0,3 млн грн. — от реализации активов.
Всего за семь месяцев года поступления в находящиеся в управлении Фонда банки составили 1,9 млрд грн, из которых 1 505,8 млн грн поступило от погашения ценных бумаг, 312,4 млн грн — от погашения кредитов, 65,3 млн грн — от реализации имущества, 16,6 млн грн — от аренды имущества.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выводу «Банка Сечь» с рынка и ввел в него временную администрацию.
По материалам:
Економічна Правда
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