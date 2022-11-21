Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Премиум», продолжавшуюся более пяти лет — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка «Премиум», продолжавшуюся более пяти лет Сегодня 15:49 — Фондовый рынок

17 ноября 2022 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 927 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры Публичного акционерного общества «Коммерческий банк «Премиум». Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно предписаниям части третьей статьи 28 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее — Закон) Фонд гарантирования прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка. Также согласно части третьей статьи 53 Закона с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 17 ноября 2022 выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «КБ «Премиум» и завершении ликвидационной процедуры банка.

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В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО КБ «Премиум» получено 147,3 млн грн.

В то же время информируем, что, согласно статье 52 Закона, требования кредиторов к банку, которые были удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.

«Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета о выполнении ликвидационной процедуры Фонд гарантирования закрыл накопительный счет ПАО «КБ „ПРЕМИУМ“. Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются», — отметили в ФГВФЛ.

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