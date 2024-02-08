Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу активы Златобанка — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу активы Златобанка Сегодня 15:18 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу активы Златобанка

Фонд гарантирования объявил очередной аукцион по продаже пула активов ПАО «Златобанк» — запланирован в системе Прозорро. Продажи на 15 февраля. Часть активов, включенных в состав лота №GL3N125446, находится в залоге Национального банка Украины. При этом некоторые контрагенты, а следовательно и активы, связаны между собой и акционерами АО «ЗЛАТОБАНК».

Об этом говорится в сообщении Фонда.

В состав лота GL3N125446 вошла доля корпоративных прав в уставном капитале ООО «Торгово-Логистический Комплекс «Арктика» в размере 21.05%; дебиторская задолженность и права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами.

Общая задолженность по включенным в состав пула договорам составляет более 16 млрд грн. Обеспечением по кредитам выступают объекты жилой, коммерческой недвижимости и земельные участки (в том числе квартира общей площадью 47,9 кв. м в г. Киеве, нежилые помещения общей площадью 152,00 кв. м в г. Харькове, нежилые здания площадью более 15,5 тыс. кв. м в Днепропетровской обл. и два земельных участка общей площадью 5,96 га в Киевской области). А также — воздушные суда: два самолета Боинг 737−500, 1993 г. в., с двумя двигателями типа CFM 56 −3С-1.

Кроме того, в обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлены имущественные права на долю в уставном капитале юридических лиц, в т. ч. одного из заемщиков и финансовая порука.

и т. п. — доступна для изучения потенциальными инвесторами в Более подробная информация об активах — в публичном паспорте . Полная информация об активах, включенных в состав пула, обеспечении— доступна для изучения потенциальными инвесторами в виртуальной комнате данных

Включенные в состав лота активы уже неоднократно выставлялись на индивидуальные торги, но не нашли своих покупателей.

Начальная цена лота — 1,59 млрд грн. Условия участия в торгах — по ссылке

Активы выставляются на продажу по голландскому аукциону. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, граждан российской федерации, юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством российской федерации, или лиц, связанных с государством-агрессором.

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