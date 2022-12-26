Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу бывший офис российского Сбербанка в Киеве — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу бывший офис российского Сбербанка в Киеве Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу бывший офис российского Сбербанка в Киеве, Фото: fg.gov.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу бывший офис российского Сбербанка, находящийся в Киеве на улице Большой Васильковской, 85-87.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Аукцион состоится 5 января в системе Prozorro.Продажи. В состав лота вошли нежилые помещения площадью более 1 тысячи кв. м. Начальная цена реализации лота — 83,35 млн грн.

«Местоположение недвижимости — абсолютное преимущество актива. Здание на ул. Большая Васильковская, 85-87 размещается в самом центре Киева, в 500 метрах от станций метро Олимпийская и Дворец „Украина“. Помещение оборудовано всеми инженерными сетями», — говорится в сообщении.

Актив находится на балансе АО «МР Банк» и на торги выставляется впервые. Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. Участие в аукционе могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк, а также Проминвестбанк еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытается продавать их имущество, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

С другой стороны, 12 мая Верховная Рада одобрила указ Президента Владимира Зеленского, которым было введено в действие указанное решение СНБО о принудительной конфискации Проминвестбанка, принадлежавшего российской государственной корпорации «Веб.рф», и МР Банку («дочки» Сбербанка России).

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Діло По материалам:

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