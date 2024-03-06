Фонд гарантирования в феврале продал активы банков-банкротов на ₴178,7 миллиона — Finance.ua

Фонд гарантирования в феврале продал активы банков-банкротов на ₴178,7 миллиона Сегодня 15:35 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования в феврале продал активы банков-банкротов на ₴178,7 миллиона

В феврале 2024 года сумма успешных торгов по продаже ликвидируемых активов банков составила 178,7 млн ​​гривен.

«В течение февраля в системе Prozorro. Продажи состоялись 27 успешных аукционов по продаже активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма успешных торгов составила более 178,7 млн ​​грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 92% этой суммы — 164,2 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков.

По результатам успешных аукционов за февраль по состоянию на 6 марта получена оплата за 16 лотов на сумму 160,7 млн ​​грн. Средства за 11 лотов, на сумму 18 млн грн, пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

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