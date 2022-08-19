Фонд гарантирования продолжает продажу активов Проминвестбанка — «дочки» российского ВЭБ. рф Сегодня 16:42 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования продолжает продажу активов Проминвестбанк а — «дочки» российского ВЭБ. рф.

Аукцион по продаже активов состоится в системе Prozorro. Продажи 22 августа. На повторные торги выставят права требования по кредиту юридического лица.

В обеспечении по договору:

имущественные комплексы по переработке молока общей площадью 52,2 тыс. кв. м с земельными участками общей площадью более 9,5 га, оборудованием и автотранспортом в Киевской, Полтавской, Винницкой и Николаевской областях;

жилая недвижимость с земельными участками общей площадью около 1,4 тыс. кв. м и 0,4 га соответственно в Васильковском районе Киевской области.

Также в залог оформлены товары в обороте и доли в уставном капитале четырех обществ.

Общая задолженность по кредитному договору составляет 329,3 млн грн.

Начальная цена лота — 329,3 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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