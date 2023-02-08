Фонд гарантирования продал комплекс Проминвестбанка в Конча-Заспе за ₴311 миллионов — Finance.ua

Фонд гарантирования продал комплекс Проминвестбанка в Конча-Заспе за ₴311 миллионов Сегодня 17:48 — Казна и Политика

Фонд гарантирования продал комплекс Проминвестбанка в Конча-Заспе за ₴311 миллионов, Фото: ФГВФО

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал комплекс ПАО « Проминвестбанк » в Конча-Заспе с ростом цены от стартовой на 123,5 млн грн — за 311,1 млн грн.

«16 января в системе Prozorro.Продажи состоялся аукцион по продаже спецактива ПАО „Проминвестбанк“ в элитном пригороде столицы — загородного комплекса с роскошной меблированной виллой, несколькими гостевыми домиками, СПА-центром, рестораном и гостиницами на территории. Уже на первые торги по английской модели аукциона, пришли три участника: в результате: притом что на продажу актив выставлялся со стартовой ценой 187,6 млн грн, победил участник, предложивший ставку в размере 311,1 млн грн, таким образом, конверсия продаж (соотношение цены продажи к стартовой) достигли 166%», — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования сообщают, что на 7 февраля победитель перечислил всю сумму за лот и продолжается подготовка к подписанию договора купли-продажи.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил перечисление в специальный фонд государственного бюджета средств в эквиваленте 17 млрд грн со счетов Проминвестбанка и Международного резервного банка (бывший Сбербанк россии).

Фонд приступил к ликвидации Проминвестбанка и МР Банка 25 февраля 2022 года на основании решений правления Национального банка Украины об отзыве банковских лицензий и ликвидации и соответствующих решений исполнительной дирекции Фонда.

Решение СНБО «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов» было введено в действие указом Президента Украины от 11 мая 2022 года.

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Укрінформ По материалам:

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