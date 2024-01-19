Фонд гарантирования продает кредиты, обеспеченные коммерческой недвижимостью в Одессе и Сумах, за 296,8 млн грн — Finance.ua

Фонд гарантирования продает кредиты, обеспеченные коммерческой недвижимостью в Одессе и Сумах, за 296,8 млн грн Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования продает кредиты, обеспеченные коммерческой недвижимостью в Одессе и Сумах, за 296,8 млн грн

7 февраля 2024 года в системе Прозорро. Продажи состоится аукцион по продаже пула, сформированного Фондом гарантирования вкладов по так называемому «отраслевому подходу». Общим признаком включенных в состав пула активов является КВЭД должника — «операции с недвижимым имуществом».

Об этом пишет ФГВФЛ.

В состав лота GL19N1025527 вошли активы трех банков: ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК», АО «МР БАНК», АО «МЕГАБАНК».

А именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическим лицом, дебиторская задолженность и недвижимое имущество.

Общая балансовая стоимость по включенным в состав пула активам составляет почти 3 млрд грн, из них более 2,6 млрд грн по активам АО «МР БАНК». При этом в обеспечении оформлены объекты коммерческой недвижимости в г. Одесса — здания торговых комплексов и центров — общей площадью более 29 тыс. кв.м. и жилой дом с двумя земельными участками в г. Хмельницкий.

В составе пула на продажу выставляются объекты коммерческой недвижимости, связанные с кредитами, а именно:

помещения магазинов и офисов, общей площадью около 2 тыс. кв. м, по адресу ул. Героев Крут (Черепина), 60 в г. Сумы;

трехэтажное здание бизнес-центра с подземным паркингом, общей площадью более 8 тыс. кв. м., по адресу улица Маршала Бабаджаняна, 25-Б, г. Одесса.

Каждый актив, включенный в состав лота, не менее 4 раз выставлялся на индивидуальную продажу в системе Прозорро. Продажи, а также активы торговались в составе пулов, но так и не были реализованы.

Лот GL19N1025527 выставляется на продажу на голландский аукцион со стартовой ценой 296,8 млн грн, что соответствует сумме минимальных цен, сформированных по результатам предыдущих торгов.

Подробная информация об аукционе — по ссылке

Публичный паспорт активов размещен здесь

и т. п. доступна для изучения потенциальными инвесторами в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к которой Подробная информация об активах, включенных в состав пула, обеспечениидоступна для изучения потенциальными инвесторами в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к которой по ссылке

Справка Finance.ua:

Напомним, участие в торгах могут принимать физические и юридические лица, кроме заемщиков и поручителей по выставленным на продажу договорам. Также победителем торгов не может быть рф и связанные со страной-агрессором лица.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков.

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