Фонд гарантирования продает кредитный портфель физлиц банка «Аркада» — Finance.ua
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Фонд гарантирования продает кредитный портфель физлиц банка «Аркада»

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу кредитный портфель физических лиц банка АО АКБ «Аркада».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«6 июня в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже весьма редкого для Фонда гарантирования вкладов лота. Одним лотом на торги выставлены права требования по 400 кредитным договорам физических лиц АО АКБ «Аркада», — говорится в сообщении.
В состав лота вошел весь кредитный портфель физических лиц банка «Аркада»: 399 кредитов обеспечены ипотекой, 1 — беззалоговый. Все кредиты номинированы в гривне. 96,4% портфеля по сумме задолженности — это кредиты, выданные в период 2016—2019 годов. В залоге за 97,3% портфеля находится жилая недвижимость, остальные 2,7% - коммерческая недвижимость. Более 97% портфеля по сумме задолженности — объекты залога находятся в Киеве.
При этом 89,3% кредитов — без просрочки, еще 8,8% имеют просрочку платежа — от 90 дней до 1 года. Каждый кредит до этого уже выставлялся на индивидуальную продажу в системе Prozorro. Продажи, но не нашел своего покупателя, поэтому сейчас они объединены в пул.
Начальная цена лота — 182,2 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона на электронной площадке Prozorro.
Как сообщалось, банк «Аркада» был отнесен к категории неплатежеспособных на основании решения Национального банка Украины от 25 августа 2020 года.
По материалам:
Finance.ua
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