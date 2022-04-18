Фонд гарантирования приостановил продажу активов выведенных с рынка банков — Finance.ua
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Фонд гарантирования приостановил продажу активов выведенных с рынка банков

Сегодня 13:36Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования вкладов физлиц пока до 1 июня приостановил продажу активов выведенных с рынка банков.
Об этом в интервью заявила глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.
«Фонд гарантирования работает в штатном режиме. Все функции выполняются, разве что кроме приема граждан. Единственное, что мы сейчас приостановили, это продажа активов выведенных с рынка банков. Пока что до 1 июня 2022 года», — сказала Рекрут.
"Во-первых, мы хотим увидеть, существует ли спрос на эти активы, поскольку мы должны их продать по самой высокой цене. Учитывая качество оставшихся активов, то 1,5 месяца ничего не испортят.
Во-вторых, мы знаем, что не работают реестры и полноценно оформить сделку практически невозможно. Поэтому мы не видим для себя необходимости сейчас делать непонятные хаотические движения, тем более что этого не требует ситуация.
Все действия по судебно-претензионной работе мы выполняем. То есть все, что направлено на сохранение активов и выполнение первичной функции в отношении вкладчиков и кредиторов", — добавила она.

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По материалам: Економічна Правда
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