Фонд гарантирования объяснил, почему продал эстонцам банк за 120 тысяч евро Сегодня 10:23 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования объяснил, почему продал эстонцам банк за 120 тысяч евро

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объяснил, что избрал предложение Iute Group по продаже 100% акций обанкротившегося «РВС банка», поскольку такой способ предусматривает наименьшие расходы для государства.

«Закон требует определить, какое предложение будет наименее затратным. У нас есть расчет каждого способа, включая базовый, ликвидацию», — директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Белай.

«Мы просчитали все предложения, которые будут расходы фонда в случае ликвидации. И математически определили наименее затратный способ», — отметила Билай, отвечая на вопросы журналиста ЭП о формировании цены банка.

«Согласно законодательству, есть четыре способа, отличные от ликвидации», — сказала она.

Речь идет об инструментах, определенных директивами ЕС: передача активов и обязательств (sale of business), создание переходного банка (bridge bank) и продажа банка в целом.

«Мы объявили конкурс. У нас было четыре участника. Три из них сделали предложение. Две из них были на передачу активов и обязательств — способ, который мы уже реализовывали.»

Предложением «Юте Банка» было создание переходного банка, поскольку у «Юте Банка» еще не было лицензии, добавила она.

Iute Group предполагала создание переходного банка, его лицензирование, передачу активов и обязательств с последующей продажей иностранному инвестору.

В ФГВФЛ также отметили, что урегулирование неплатежеспособного «РВС БАНКА» — это 12-й кейс, успешно реализованный фондом и третий с начала полномасштабного вторжения.

Фонд отмечает, что уже использовал все инструменты, определенные директивами ЕС. Но одно из ключевых направлений стратегии Фонда — урегулирование, а не чисто ликвидация, что всегда лучше для вкладчиков, кредиторов и банковской системы в целом.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.