0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд гарантирования объяснил, почему продал эстонцам банк за 120 тысяч евро

Фондовый рынок
76
Фонд гарантирования объяснил, почему продал эстонцам банк за 120 тысяч евро
Фонд гарантирования объяснил, почему продал эстонцам банк за 120 тысяч евро
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объяснил, что избрал предложение Iute Group по продаже 100% акций обанкротившегося «РВС банка», поскольку такой способ предусматривает наименьшие расходы для государства.
«Закон требует определить, какое предложение будет наименее затратным. У нас есть расчет каждого способа, включая базовый, ликвидацию», — директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Белай.
«Мы просчитали все предложения, которые будут расходы фонда в случае ликвидации. И математически определили наименее затратный способ», — отметила Билай, отвечая на вопросы журналиста ЭП о формировании цены банка.
«Согласно законодательству, есть четыре способа, отличные от ликвидации», — сказала она.
Речь идет об инструментах, определенных директивами ЕС: передача активов и обязательств (sale of business), создание переходного банка (bridge bank) и продажа банка в целом.
«Мы объявили конкурс. У нас было четыре участника. Три из них сделали предложение. Две из них были на передачу активов и обязательств — способ, который мы уже реализовывали.»
Предложением «Юте Банка» было создание переходного банка, поскольку у «Юте Банка» еще не было лицензии, добавила она.
Iute Group предполагала создание переходного банка, его лицензирование, передачу активов и обязательств с последующей продажей иностранному инвестору.
В ФГВФЛ также отметили, что урегулирование неплатежеспособного «РВС БАНКА» — это 12-й кейс, успешно реализованный фондом и третий с начала полномасштабного вторжения.
Фонд отмечает, что уже использовал все инструменты, определенные директивами ЕС. Но одно из ключевых направлений стратегии Фонда — урегулирование, а не чисто ликвидация, что всегда лучше для вкладчиков, кредиторов и банковской системы в целом.
По материалам:
Економічна Правда
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems