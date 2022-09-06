Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам «Банка Сич» — Finance.ua

Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам «Банка Сич» Сегодня 12:45 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 6 сентября начинает выплаты средств вкладчикам АО « Банк Сич ».

«С 6 сентября 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам АО „Банк Сич“ по договорам банковского вклада, срок действия которых истек до 9 августа 2022 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета)», — говорится в сообщении.

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Средства вкладчикам АО «Банк Сич» по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 9 августа 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 9 августа 2022 года.

Укрінформ По материалам:

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