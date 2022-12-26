Фон дер Ляйен заверила, что выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно — Finance.ua

Фон дер Ляйен заверила, что выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Фон дер Ляйен заверила, что выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно

Украина мужественно борется против российской агрессии, на протяжении всего этого времени ЕС был рядом с ней и будет поддерживать ее и дальше.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере

«Украинцы храбро воюют против агрессора... Мы никогда не сможем сравниться с их жертвенностью. Но мы помогаем всеми возможными способами. В этом году мы мобилизовали более 19 миллиардов евро, чтобы поддержать Украину. И больше уже в пути», — написала президент Еврокомиссии.

Читайте также Украина в 2023 году может рассчитывать на 18 миллиардов евро — фон дер Ляйен

Она напомнила, что все страны ЕС согласились с предложением Еврокомиссии направить 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины в следующем году.

«Эти деньги будут платиться регулярно, чтобы помочь в неотложном ремонте и проложить путь к восстановлению. К тому восстановлению, которое поставит Украину на путь в ЕС», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

С начала войны ЕС проявил действенную солидарность с народом Украины. Впервые в истории страны ЕС активировали Директиву временной защиты и приняли у себя миллионы украинцев, преимущественно женщин и детей, спасающихся от войны.

В декабре Совет ЕС и Европарламент окончательно согласовали предоставление Украине МФП+ в 2023 году в объеме 18 миллиардов евро на выгодных условиях — гарантии по этому кредиту будут предоставляться за счет бюджетных резервов ЕС.

Как ожидается, эта помощь будет выплачиваться равными траншами уже с января следующего года из расчета 1,5 миллиарда евро в месяц и станет частью более широкой международной помощи, которую Украина получит от стран G7, международных партнеров и финансовых институций в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.