Фон дер Ляйен заверила, что выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно — Finance.ua

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Фон дер Ляйен заверила, что выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно

Казна и Политика
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Фон дер Ляйен заверила, что выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно
Фон дер Ляйен заверила, что выделенные Украине средства будут выплачиваться ЕС регулярно
Украина мужественно борется против российской агрессии, на протяжении всего этого времени ЕС был рядом с ней и будет поддерживать ее и дальше.
Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере.
«Украинцы храбро воюют против агрессора... Мы никогда не сможем сравниться с их жертвенностью. Но мы помогаем всеми возможными способами. В этом году мы мобилизовали более 19 миллиардов евро, чтобы поддержать Украину. И больше уже в пути», — написала президент Еврокомиссии.
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Она напомнила, что все страны ЕС согласились с предложением Еврокомиссии направить 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины в следующем году.
«Эти деньги будут платиться регулярно, чтобы помочь в неотложном ремонте и проложить путь к восстановлению. К тому восстановлению, которое поставит Украину на путь в ЕС», — добавила Урсула фон дер Ляйен.
С начала войны ЕС проявил действенную солидарность с народом Украины. Впервые в истории страны ЕС активировали Директиву временной защиты и приняли у себя миллионы украинцев, преимущественно женщин и детей, спасающихся от войны.
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В декабре Совет ЕС и Европарламент окончательно согласовали предоставление Украине МФП+ в 2023 году в объеме 18 миллиардов евро на выгодных условиях — гарантии по этому кредиту будут предоставляться за счет бюджетных резервов ЕС.
Как ожидается, эта помощь будет выплачиваться равными траншами уже с января следующего года из расчета 1,5 миллиарда евро в месяц и станет частью более широкой международной помощи, которую Украина получит от стран G7, международных партнеров и финансовых институций в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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