Украина в 2023 году может рассчитывать на 18 миллиардов евро — фон дер Ляйен Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Украина в 2023 году может рассчитывать на 18 миллиардов евро — фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных потребностей.

Об этом фон дер Ляйен сказала по итогам двухдневного заседания Европейского Совета на уровне лидеров стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Президент ЕС напомнила, что ранее была согласована макрофинансовая помощь для Украины в размере 9 млрд евро, которая будет частично выделена до конца этого года. По состоянию на сегодняшний день, с начала этого года, Евросоюз поддержал Украину на сумму 19 млрд евро.

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По ее словам, на встрече лидеров ЕС внимание больше сосредоточено на следующем годе. «Для Украины очень важно иметь предсказуемый и стабильный поток доходов», — заявила фон дер Ляйен.

«Украина говорит нам, что им нужно примерно 3-4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для основных нужд. И эти 3-4 млрд евро должны финансироваться Европейским Союзом, нашими американскими друзьями и финансовыми институтами. Поэтому дискуссия сосредотачивалась на сумме 1,5 млрд евро в месяц для Украины, которая будет финансироваться Евросоюзом», — заявила президент ЕК.

При этом она уточнила, что в целом в следующем году, с помощью Евросоюза, США и международных финансовых организаций сумма, на которую Украина сможет рассчитывать, составит 18 млрд евро.

«Мы поручили министрам финансов развить надлежащий механизм, но также было важно послать сигнал Украине, что мы очень хорошо знаем, насколько важен этот надежный поток дохода», — заявила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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