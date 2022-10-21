В Конгрессе США рассматривают помощь Украине на $50 млрд — Finance.ua

В Конгрессе США рассматривают помощь Украине на $50 млрд Сегодня 15:47 — Казна и Политика

В Конгрессе США рассматривают помощь Украине на $50 млрд

Конгресс США может до января принять законопроект о выделении Украине до $50 млрд помощи.

Об этом пишет NBC News.

Президент Джо Байден считает, что обязательства США по поддержке Украины могут пошатнуться, если республиканцы снова примут контроль над Палатой представителей.

В Конгрессе США думают о принятии законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины в 2023 году, даже если результаты промежуточных выборов в Палату представителей приведут к ее уменьшению.

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Конгресс США может до конца этого года принять закон о пакете помощи до $50 млрд, которые будут распределены на весь 2023 год. Официального запроса от администрации Байдена еще нет, поэтому сумма приблизительна.

В сентябре Конгресс одобрил $12 млрд военной и экономической помощи Украине, но новый пакет будет значительно больше, отмечает телеканал со ссылкой на источники.

По словам одного из сенаторов-республиканцев, этой суммы достаточно, чтобы Украина могла прожить год.

«Эти $12 млрд будут выглядеть как карманные деньги», — сказал он на условиях анонимности.

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В то же время Байден выразил обеспокоенность тем, что обязательства США по поддержке Украины могут пошатнуться, если республиканцы снова возьмут контроль над Палатой представителей, пишет CNN.

«Да, я волнуюсь из-за этого, потому что они сказали, что сократят помощь», — заявил президент США.

Перед промежуточными выборами в Конгресс США в Республиканской партии наметился раскол в вопросе дальнейшей помощи Украине. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, который может получить должность спикера, если Республиканская партия выиграет выборы в ноябре, предупредил, что его однопартийцы «не собираются выписывать Украине чек-бланш».

«Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек», — заявил Маккарти.

14 октября Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн. Он будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, медицинское оборудование и транспортные средства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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