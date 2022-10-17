Американские экономисты уверены в предстоящей рецессии в США — Finance.ua

Американские экономисты уверены в предстоящей рецессии в США Сегодня 19:47 — Мир

Американские экономисты уверены в предстоящей рецессии в США

Оценка вероятности рецессии в американской экономике резко выросла на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок в США.

Об этом свидетельствуют данные регулярного опроса The Wall Street Journal.

Респонденты оценили вероятность рецессии в США за следующие 12 месяцев в 63% против июльских 49%. Показатель превысил 50% впервые с июля 2020г. Данные WSJ за период с 2005 года показывают, что оценка шансов рецессии экспертами на таком уровне в редких случаях не соответствовала реальной рецессии.

В среднем респонденты прогнозируют сокращение ВВП США на 0,2% в пересчете на годовые темпы в первом квартале 2023 г. и снижение на 0,1% во втором квартале. Июльский прогноз предполагал рост на 0,8% и 1% соответственно.

Эксперты считают, что компании отреагируют на сокращение экономики и своей прибыли увольнениями сотрудников. По их мнению, количество рабочих мест в США, за исключением сельскохозяйственного сектора, будет уменьшаться в среднем на 34 тыс. в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тыс. в третьем квартале. Ранее ожидалось, что за эти шесть месяцев количество рабочих мест будет расти в среднем на 65 тысяч ежемесячно.

При этом рецессия будет относительно короткой, считают эксперты. Те экономисты, которые оценивают вероятность рецессии выше 50%, считают, что она продлится 8 месяцев.

В 2023 году в целом экономика Соединенных Штатов вырастет на 0,4%, в 2024 году — на 1,8%, свидетельствует консенсус-прогноз. В этом году экономисты ожидают роста на 0,2%.

Согласно прогнозу аналитиков S&P Global Market Intelligence, экономика США войдет в рецессию в последнем квартале 2022 года, а по итогам 2023-го ВВП страны сократится на 0,5%.

Ранее в ОЭСР заявили, что полномасштабное вторжение рф в Украину повлекло за собой больший спад мировой экономики, чем прогнозировалось ранее. По прогнозам ОСЭР, рост экономики США замедлится с 1,5% в 2022 году до всего 0,5% в 2023 году.

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НВ По материалам:

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