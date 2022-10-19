В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе

Казна и Политика
18
В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе
В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе
Правительство США в ускоренном темпе работает над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов экономической помощи, утвержденной законом в конце сентября.
Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в ходе онлайн-встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает пресс-служба Минфина США.
«Соединенные Штаты работают в ускоренном темпе над выделением 4,5 млрд долл. недавно утвержденной бюджетной поддержки», — отметила Йеллен.
Место для вашей рекламы
В Минфине США подчеркнули, что с учетом этой суммы общая экономическая помощь США в Украине увеличится до 13 млрд долл. Все эти средства направлялись в виде грантов.
Также Джанет Йеллен признала масштабные финансовые потребности Украины в следующем году по обеспечению критически важных государственных услуг, а также возобновлению первоочередной инфраструктуры.
А также подчеркнула необходимость комплексной координации среди международных партнеров, чтобы помочь Украине начать отстройку и восстановление.

Справка Finance.ua:

  • Украина 18 октября получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза — это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро;
  • с начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от международных доноров почти $22 млрд. финансовой помощи. Эта сумма могла быть почти вдвое больше, судя по заявлениям крупнейших доноров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.