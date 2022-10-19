В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе — Finance.ua

В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе Сегодня 09:47 — Казна и Политика

В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе

Правительство США в ускоренном темпе работает над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов экономической помощи, утвержденной законом в конце сентября.

Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в ходе онлайн-встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает пресс-служба Минфина США.

«Соединенные Штаты работают в ускоренном темпе над выделением 4,5 млрд долл. недавно утвержденной бюджетной поддержки», — отметила Йеллен.

В Минфине США подчеркнули, что с учетом этой суммы общая экономическая помощь США в Украине увеличится до 13 млрд долл. Все эти средства направлялись в виде грантов.

Также Джанет Йеллен признала масштабные финансовые потребности Украины в следующем году по обеспечению критически важных государственных услуг, а также возобновлению первоочередной инфраструктуры.

А также подчеркнула необходимость комплексной координации среди международных партнеров, чтобы помочь Украине начать отстройку и восстановление.

Справка Finance.ua:

Украина 18 октября получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза — это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро;

с начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от международных доноров почти $22 млрд. финансовой помощи. Эта сумма могла быть почти вдвое больше, судя по заявлениям крупнейших доноров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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