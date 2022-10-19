В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе — Finance.ua

В США работают над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов в ускоренном темпе
Правительство США в ускоренном темпе работает над выделением Украине 4,5 миллиарда долларов экономической помощи, утвержденной законом в конце сентября.
Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в ходе онлайн-встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает пресс-служба Минфина США.
«Соединенные Штаты работают в ускоренном темпе над выделением 4,5 млрд долл. недавно утвержденной бюджетной поддержки», — отметила Йеллен.
В Минфине США подчеркнули, что с учетом этой суммы общая экономическая помощь США в Украине увеличится до 13 млрд долл. Все эти средства направлялись в виде грантов.
Также Джанет Йеллен признала масштабные финансовые потребности Украины в следующем году по обеспечению критически важных государственных услуг, а также возобновлению первоочередной инфраструктуры.
А также подчеркнула необходимость комплексной координации среди международных партнеров, чтобы помочь Украине начать отстройку и восстановление.
Справка Finance.ua:
- Украина 18 октября получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза — это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро;
- с начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от международных доноров почти $22 млрд. финансовой помощи. Эта сумма могла быть почти вдвое больше, судя по заявлениям крупнейших доноров.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью