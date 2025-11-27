Фон дер Ляен назвала 5 основных принципов мирного соглашения между Украиной и рф Сегодня 09:44

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен презентовала депутатам Европейского парламента приоритеты, которые Евросоюз будет отстаивать в процессе разработки и заключения мирного соглашения между Украиной и рф.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляен сказала, выступая на дебатах в Европейском парламенте.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина борется за свою безопасность, свободу, независимость, и именно это «стоит на кону».

По ее словам, сейчас наступили решающие дни для Украины и Европы, и именно поэтому Евросоюз должен продолжать оказывать давление на россию, пока не будет установлен продолжительный и справедливый мир.

«Европа будет выступать на стороне Украины и будет поддерживать Украину на каждом этапе пути», — подчеркнула фон дер Ляен.

При этом, по ее словам, российское «руководство» к действию не изменилось, поскольку с самого начала россия верит, что сможет дольше продержаться за Украину, Европу и всех ее союзников.

«И всякий раз, когда наблюдается серьезный прогресс в переговорах, которые могут привести к настоящему миру, насилие накаляется», — отметила президент ЕК.

В связи с этим, она назвала основные принципы для Европы в сотрудничестве с Украиной, США и Коалицией желающих относительно дальнейшего пути.

Первый приоритет касается того, что соглашение о завершении войны должно привести к справедливому и длительному миру, а также обеспечить реальную безопасность для Украины и Европы.

«Как для суверенной нации, не может быть ограничений на Вооруженные силы Украины, которые оставят страну уязвимой перед будущими атаками», — отметила фон дер Ляйен.

Президент ЕК подчеркнула, что Украина нуждается в надежных и долгосрочных гарантиях безопасности в рамках «более широкого пакета мер по сдерживанию и предотвращению любых будущих нападений со стороны России».

Второй приоритет касается поддержки суверенитета Украины. В частности, надо быть четкими, что не должно быть одностроннего разделения европейского суверенного государства и что границы не могут меняться силой.

«Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы откроем двери для новых войн завтра. Мы не можем этого позволить», — констатировала фон дер Ляйен.

Также Украина должна самостоятельно выбирать собственное будущее и уже сделала выбор в пользу Евросоюза.

«Европейское будущее связано с будущим Украины, и поэтому, будущее Украины — в Европейском Союзе», — добавила она.

Третий приоритет касается обеспечения финансовых потребностей Украины.

«При отсутствии какого-либо реального намерения со стороны россии участвовать в мирных переговорах понятно, что мы должны поддерживать Украину для ее самообороны», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что на период 2026—2027 годов Совет ЕС обязался удовлетворить финансовые потребности Украины. Еврокомиссия представила варианты финансирования, в том числе за счет замороженных российских активов. Теперь ЕК готова представить соответствующий юридический тес

Четвертый приоритет предусматривает, что каким бы ни был дизайн будущего мирного договора, значительная часть его внедрения будет зависеть от ЕС и партнеров по НАТО. Поэтому, должен быть соблюден принцип, что ничего не может быть об Украине без участия Украины, о Европе без Европы, и о НАТО без НАТО. Речь идет о гарантиях безопасности, санкциях, финансировании восстановления Украины, интеграции в единый рынок или членстве Украины в ЕС.

Пятый приоритет должен касаться возвращения в Украину всех похищенных россией детей.

УНІАН По материалам:

