ФЛП могут получить онлайн кредит до 500 тыс. грн в ПУМБ — Finance.ua

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ФЛП могут получить онлайн кредит до 500 тыс. грн в ПУМБ
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) начал кредитование физических лиц предпринимателей, запустив новый дистанционный займ на развитие бизнеса.
Кредит «всеБІЗНЕС» — это быстрый онлайн кредит без залога в размере до 500 тыс. грн. сроком до двух лет, оформить который можно в несколько кликов, без посещения отделений и лишних бумаг. Кредитные средства помогут решить любые потребности бизнеса: от закупки товаров, расчетов с поставщиками до приобретения оборудования и даже автомобилей.
Воспользоваться кредитом могут как действующие, так и новые клиенты банка, опыт ведения бизнеса которых составляет не менее двенадцати месяцев. Все, что нужно — иметь открытый текущий счет ФЛП в ПУМБ и доступ к интернет-банкингу ПУМБ Digital Business.
«В ПУМБ обслуживаются десятки тысяч ФЛП, поэтому мы полностью понимаем, насколько важно в текущих условиях представителям микро сегмента иметь дополнительную финансовую „подушку“. Банк планирует развивать направление быстрых онлайн кредитов и дальше, ведь убежден, что украинский микро и малый бизнес есть и будет драйвером восстановления экономики нашей страны», — отмечает Виктор Харьковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ.
Детальнее с кредитом, который поможет развитию бизнеса, можно ознакомиться по ссылке.
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