FlixBus запустила новые рейсы из Украины в Польшу и Чехию — Finance.ua
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FlixBus запустила новые рейсы из Украины в Польшу и Чехию

Личные финансы
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FlixBus запустила новые рейсы из Украины в Польшу и Чехию
FlixBus запустила новые рейсы из Украины в Польшу и Чехию
Транспортная компания FlixBus запустила с 15 декабря автобусные линии «Винница — Варшава», «Ивано-Франковск — Познань» и «Полтава — Прага».
Об этом говорится в сообщении компании.
Полные маршруты новых линий:
  • № 3242 «Винница — Хмельницкий — Львов — Люблин — Варшава»;
  • № 3245 «Ивано-Франковск — Львов — Жешув — Лодзь — Познань»;
  • № 3271 «Полтава — Киев — Львов — Краков — Прага».
Также на платформе FlixBus открылась продажа билетов на партнерскую линию перевозчика TransCity из Киева в Кишинев.
Отмечается, что после начала полномасштабной войны в Украине FlixBus запустил 6 новых маршрутов из Украины в Европу.
Всего компания уже имеет 14 линий из Украины в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Українські Новини
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