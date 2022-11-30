FlixBus запустила новые рейсы из Украины в Польшу и Чехию — Finance.ua

FlixBus запустила новые рейсы из Украины в Польшу и Чехию Вчера 17:44 — Личные финансы

FlixBus запустила новые рейсы из Украины в Польшу и Чехию

Транспортная компания FlixBus запустила с 15 декабря автобусные линии «Винница — Варшава», «Ивано-Франковск — Познань» и «Полтава — Прага».

Об этом говорится в сообщении компании.

Полные маршруты новых линий:

№ 3242 «Винница — Хмельницкий — Львов — Люблин — Варшава»;

№ 3245 «Ивано-Франковск — Львов — Жешув — Лодзь — Познань»;

№ 3271 «Полтава — Киев — Львов — Краков — Прага».

Также на платформе FlixBus открылась продажа билетов на партнерскую линию перевозчика TransCity из Киева в Кишинев.

Отмечается, что после начала полномасштабной войны в Украине FlixBus запустил 6 новых маршрутов из Украины в Европу.

Всего компания уже имеет 14 линий из Украины в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Українські Новини По материалам:

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