FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу — Finance.ua

FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу
Европейский автобусный перевозчик FlixBus восстановил еще пять маршрутов. Все рейсы отправляются от пограничного пункта Медика (Medyka Granica).
Об этом сообщила компания в Twitter.
Теперь украинцам будет еще удобнее добираться от украинско-польской границы до городов Польши и до других стран.
5 восстановленных маршрутов FlixBus
В частности, речь идет о пешем переходе Шегини — Медика. Если вы пересекли именно этот пункт пропуска, то на польской стороне есть возможность отправиться дальше во многие города Польши и Европы на FlixBus. Автобусы на восстановленных маршрутах курсируют по следующим направлениям:
- Медика — Варшава (Польша);
- Медика — Ольборг (Дания);
- Медика — Бремен (Германия);
- Медика — Берлин (Германия);
- Медика — Братислава — Вена (через Словакию в Австрию).
Где можно купить билеты на автобусы FlixBus
Билеты доступны на сайте компании, в мобильном приложении FlixBus, а также их можно приобрести офлайн в точках продаж по всей Украине. Путешествуя на автобусах FlixBus, вы можете рассчитывать на:
- удобные сиденья с расширенным местом для ног;
- электрические розетки;
- бесплатный Wi-Fi;
- туалет в салоне;
- кондиционер;
- регулярную дезинфекцию салона.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
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