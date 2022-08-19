FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу — Finance.ua
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FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу

Личные финансы
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FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу
FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу
Европейский автобусный перевозчик FlixBus восстановил еще пять маршрутов. Все рейсы отправляются от пограничного пункта Медика (Medyka Granica).
Об этом сообщила компания в Twitter.
Теперь украинцам будет еще удобнее добираться от украинско-польской границы до городов Польши и до других стран.

5 восстановленных маршрутов FlixBus

В частности, речь идет о пешем переходе Шегини — Медика. Если вы пересекли именно этот пункт пропуска, то на польской стороне есть возможность отправиться дальше во многие города Польши и Европы на FlixBus. Автобусы на восстановленных маршрутах курсируют по следующим направлениям:
  • Медика — Варшава (Польша);
  • Медика — Ольборг (Дания);
  • Медика — Бремен (Германия);
  • Медика — Берлин (Германия);
  • Медика — Братислава — Вена (через Словакию в Австрию).
Инфографика: FlixBus
Инфографика: FlixBus

Где можно купить билеты на автобусы FlixBus

Билеты доступны на сайте компании, в мобильном приложении FlixBus, а также их можно приобрести офлайн в точках продаж по всей Украине. Путешествуя на автобусах FlixBus, вы можете рассчитывать на:
  • удобные сиденья с расширенным местом для ног;
  • электрические розетки;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • туалет в салоне;
  • кондиционер;
  • регулярную дезинфекцию салона.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Телеканал 24
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