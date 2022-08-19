FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу — Finance.ua

FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу Сегодня 19:32 — Личные финансы

FlixBus запустил 5 рейсов от пограничного пункта Медика в Европу

Европейский автобусный перевозчик FlixBus восстановил еще пять маршрутов. Все рейсы отправляются от пограничного пункта Медика (Medyka Granica).

Об этом сообщила компания в Twitter.

Теперь украинцам будет еще удобнее добираться от украинско-польской границы до городов Польши и до других стран.

5 восстановленных маршрутов FlixBus

В частности, речь идет о пешем переходе Шегини — Медика. Если вы пересекли именно этот пункт пропуска, то на польской стороне есть возможность отправиться дальше во многие города Польши и Европы на FlixBus. Автобусы на восстановленных маршрутах курсируют по следующим направлениям:

Медика — Варшава (Польша);

Медика — Ольборг (Дания);

Медика — Бремен (Германия);

Медика — Берлин (Германия);

Медика — Братислава — Вена (через Словакию в Австрию).

Инфографика: FlixBus

Где можно купить билеты на автобусы FlixBus

Билеты доступны на сайте компании, в мобильном приложении FlixBus, а также их можно приобрести офлайн в точках продаж по всей Украине. Путешествуя на автобусах FlixBus, вы можете рассчитывать на:

удобные сиденья с расширенным местом для ног;

электрические розетки;

бесплатный Wi-Fi;

туалет в салоне;

кондиционер;

регулярную дезинфекцию салона.

Телеканал 24 По материалам:

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