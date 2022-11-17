FlixBus увеличил пассажиропоток на своих автобусных перевозках в Украине в 6 раз — Finance.ua

FlixBus увеличил пассажиропоток на своих автобусных перевозках в Украине в 6 раз Сегодня 17:30 — Фондовый рынок

Транспортная компания FlixBus увеличила пассажиропоток на своих автобусных перевозках в Украине в 6 раз.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Среди всех стран, в которых представлен FlixBus, Украина продемонстрировала наибольший рост пассажиропотока в этом году — на 550%. Автобусные перевозки еще долгое время будут важным средством транспорта для миллионов украинцев, вынужденных мигрировать в безопасные страны, а затем возвращаться домой. Понимая это мы продолжаем развивать сеть доступных и удобных перевозок в Украине, соединяя ее с Европой», — сказал директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

В частности, за период с 24 февраля по 30 сентября 2022 FlixBus перевез 130 тыс. пассажиров на украинских линиях.

«Компания не останавливала свою работу в Украине после начала вторжения в феврале, наоборот — в 2022 году FlixBus открыл 3 новых украинских автобусных маршрута. Сегодня украинская сеть насчитывает 11 автобусных линий и объединяет 40 городов — из них 12 в Украине и 28 за границей: в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Австрии», — говорится в сообщении.

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Українські Новини По материалам:

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