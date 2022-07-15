FlixBus распродает билеты всего от 2,99 евро: названы акционные направления — Finance.ua
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FlixBus распродает билеты всего от 2,99 евро: названы акционные направления

Личные финансы
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FlixBus распродает билеты всего от 2,99 евро: названы акционные направления
FlixBus распродает билеты всего от 2,99 евро: названы акционные направления
Один из самых популярных европейских перевозчиков FlixBus объявил о старте акции на билеты. Поездка может обойтись всего в 3 евро.
Об этом сообщается на сайте компании.
Минимальные цены на поездки установлены на рейсы по балтийским странам.
Акция распространяется на Литву, Латвию и Эстонию. Стоимость билетов на курсирующие автобусы между этими странами стартует от 2,99 евро в одну сторону. По таким ценам можно воспользоваться услугами FlixBus в течение июля и августа текущего года.

Список рейсов за 2,99 евро:

  • Рига — Вильнюс;
  • Таллин — Рига;
  • Вильнюс — Таллин;
  • Пярну — Рига;
  • Каунас — Рига;
  • Шяуляй — Рига.

Где купить билеты

Билеты на автобус доступны в продаже на сайте компании — FlixBus. Кроме этого, можно купить в мобильном приложении компании, а также в оффлайн точках продаж по всей Украине.
Кстати, путешествовать удобно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно купить билеты в 45 стран. Не нужно посещать кассу и тратить свое время, купить билет можно онлайн за 2 минуты, а с использованием QR кода регистрация на рейс осуществляется в считанные секунды.

Воспользоваться сервисом INFOBUS

По материалам:
Телеканал 24
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