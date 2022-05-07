Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе за 3,2 млн грн — Finance.ua
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Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе за 3,2 млн грн

Сегодня 15:33Казна и Политика
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На благотворительном аукционе в поддержку Украины в Лондоне флисовая кофта главы государства Владимира Зеленского была продана за 90 тыс. фунтов стерлингов (3,4 млн грн). Руководил аукционом лично Борис Джонсон.
Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Подробности. На лондонском благотворительном аукционе главным лотом стала флисовая кофта президента Владимира Зеленского, находившаяся на нем во время встречи с Борисом Джонсоном в Киеве. Как пишет ТСН, стоимость оливковой кофты на молнии с флисом составляет 383 гривны.
Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе за 3,2 млн грн
Однако на аукционе начальная цена флиски составляла 50 тыс. фунтов стерлингов (около 62 тысяч долларов), но премьер призвал повысить ставки.
«Независимо от того, торгуете ли вы за флиску Владимира Зеленского, или за тур по Киеву с мэром Кличко, я хочу ставки намного выше. У меня был по Киеву с мэром Кличко, хороший город. Это того стоит, копайте глубже», — сказал Джонсон.
На аукционе, организованном Christie’s, были представлены и другие лоты. Речь идет о кувшине в виде петушка, подаренном Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву. Также была разыграна экскурсия по украинской столице.

Тем временем США выпустили монеты с изображением Зеленского

Отметим, что в США выпустили памятные монеты по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского к американскому Конгрессу 7 марта 2022 года. На одной из сторон монеты написано: «Лидер мира. Лидер в мире».
Стоит такая монета 100 долларов, и все 100% прибыли от этой продажи пойдут американскому Красному Кресту для усилий по оказанию помощи Украине. Тираж ее ограничен — 2500 шт.
Монета имеет сертификат подлинности, к ней вручается бархатный подарочный футляр с наружной коробкой из двух частей с золотой президентской печатью. Предзаказ доступен до 15 июня.
По материалам: Сьогодні
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