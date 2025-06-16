В Украине формируется новый промышленный регион — Finance.ua

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В Украине формируется новый промышленный регион

Казна и Политика
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В Украине формируется новый промышленный регион
В Украине формируется новый промышленный регион
Как сообщил глава энергокомитета Рады Андрей Герус, в Украине зарождается новый промышленный регион — в Закарпатской области.
Так, открывается много предприятий и строится большая мощность генерации, пишет Интерфакс.
«По моему мнению, у нас сейчас зарождается новый промышленный регион — Закарпатье. То, сколько там выдано технических условий на подключение предприятий, действительно впечатляет. И насколько я знаю, облэнерго адекватно выдает эти технические условия, жалоб нет», —.
сказал Герус

В регионе строится также большое количество генерации разных типов: СЭС, ВЭС, газовая генерация, о чем свидетельствуют изданные техусловия на присоединение мощности к сетям.
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«Закарпатье демонстрирует очень большую динамику. Единственное, что не будет такой гигантомании в советском стиле, когда три предприятия образуют целую область или город, но сейчас на Закарпатье десятки и десятки небольших предприятий открываются. И через несколько лет мы увидим большое отличие от того, каким регион был еще лет пять назад», — отметил глава энергокомитета.
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Напомним, прямые потери сельского хозяйства Украины в результате полномасштабного вторжения россии и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили $11,2 млрд.
Наибольшие потери приходятся на:
  • сельскохозяйственные тракторы — около 30 тыс. единиц;
  • комбайны — 2,5 тыс.;
  • сеялки — 11,0 тыс.;
  • плуги — 8,7 тыс.
Напомним, Минэкономики третий раз утвердило распределение средств на компенсацию 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.
По материалам:
Finance.ua
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