В Украине формируется новый промышленный регион — Finance.ua

В Украине формируется новый промышленный регион Сегодня 08:33 — Казна и Политика

В Украине формируется новый промышленный регион

Как сообщил глава энергокомитета Рады Андрей Герус, в Украине зарождается новый промышленный регион — в Закарпатской области.

Так, открывается много предприятий и строится большая мощность генерации, пишет Интерфакс.

«По моему мнению, у нас сейчас зарождается новый промышленный регион — Закарпатье. То, сколько там выдано технических условий на подключение предприятий, действительно впечатляет. И насколько я знаю, облэнерго адекватно выдает эти технические условия, жалоб нет», —. сказал Герус

В регионе строится также большое количество генерации разных типов: СЭС, ВЭС, газовая генерация, о чем свидетельствуют изданные техусловия на присоединение мощности к сетям.

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«Закарпатье демонстрирует очень большую динамику. Единственное, что не будет такой гигантомании в советском стиле, когда три предприятия образуют целую область или город, но сейчас на Закарпатье десятки и десятки небольших предприятий открываются. И через несколько лет мы увидим большое отличие от того, каким регион был еще лет пять назад», — отметил глава энергокомитета.

Читайте также Потери сельского хозяйства Украины вследствие войны превысили 11 млрд долларов

Напомним, прямые потери сельского хозяйства Украины в результате полномасштабного вторжения россии и временной оккупации территорий по состоянию на начало 2025 года составили $11,2 млрд.

Наибольшие потери приходятся на:

сельскохозяйственные тракторы — около 30 тыс. единиц;

комбайны — 2,5 тыс.;

сеялки — 11,0 тыс.;

плуги — 8,7 тыс.

Напомним, Минэкономики третий раз утвердило распределение средств на компенсацию 25% стоимости (без НДС) украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.

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