Флагман Motorola с 200-Мп камерой получил самый высокий балл в тесте производительности — Finance.ua
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Флагман Motorola с 200-Мп камерой получил самый высокий балл в тесте производительности

Технологии&Авто
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Одним из самых интересных новых телефонов, которые появятся в конце этого месяца, является Motorola Moto X30 Pro. Это будет первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой и самой быстрой скоростью зарядки среди всех телефонов Motorola (125 Вт). В сети опубликовали результаты его теста в бечмарке AnTuTu — и они впечатляют.
Устройство будет оснащено мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Если верить информации, которой поделилась материнская компания Lenovo, Moto X30 Pro набирает в AnTuTu невероятные 1 114 761 балл. Это может быть самым высоким результатом в бенчмарке, когда-либо достигнутым Android-устройством.
В настоящее время лидерами по производительности среди Android-девайсов являются Red Magic 7 (1046552), Vivo X80 (1000443), Motorola Edge 30 Pro (1000443), Mi 12 Pro (989730) и Vivo X80 Pro (987693).
По материалам:
Portaltele
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