Fitch снизил рейтинг Нафтогаза из-за просьбы отложить выплату долгов — Finance.ua
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Fitch снизил рейтинг Нафтогаза из-за просьбы отложить выплату долгов

Фондовый рынок
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Fitch снизил рейтинг Нафтогаза из-за просьбы отложить выплату долгов
Fitch снизил рейтинг Нафтогаза из-за просьбы отложить выплату долгов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента НАК «Нафтогаз Украины» с CCC до C (высокий риск дефолта) после того, как компания запросила отсрочку выплат по своим еврооблигациям.
Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
«Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) Национальной акционерной компании „Нафтогаз Украины“ („Нафтогаз“) с „CCC“ до „C“ после того, как она обратилась к кредиторам с просьбой отсрочить обслуживание долга по своим еврооблигациям, включая погашение 19 июля 2022 года», — говорится в пресс-релизе.
В агентстве заявили, что рассматривают такую просьбу как обмен проблемных долгов (DDE) в соответствии с критериями Fitch, учитывая, что реструктуризация будет предусматривать существенное сокращение сроков и проводится во избежание неплатежеспособности.
Отмечается, что вторжение россии в Украину повлияло на результаты деятельности Нафтогаза и создало неопределенность финансовых прогнозов Fitch Ratings относительно деятельности компании.
«Позиция ликвидности очень слабая и среди прочих факторов на нее влияет необходимость покупать дополнительные объемы природного газа на зимний сезон на рынке. Отсрочка выплаты процентов и купонов должна позволить Нафтогазу покупать больше газа, чтобы лучше подготовиться к зимнему сезону», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, Нафтогаз попросил держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашение $350 млн долга с процентами.
По мнению кредиторов, у «Нафтогаза» нет проблем с деньгами и он считается прибыльным предприятием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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