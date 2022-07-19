Fitch снизил рейтинг беларуси до «ограниченного дефолта» — Finance.ua
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Fitch снизил рейтинг беларуси до «ограниченного дефолта»

Мир
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Fitch снизил рейтинг беларуси до «ограниченного дефолта»
Fitch снизил рейтинг беларуси до «ограниченного дефолта»
Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эминента в иностранной валюте беларуси с C до RD (ограниченный дефолт).
Об этом сообщается на сайте Fitch.
Отмечается, что по окончании 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года Fitch снизил рейтинг Беларуси до «ограниченного дефолта» с С.
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Как сообщается, 29 июня Министерство финансов, Совет министров и Национальный банк беларуси совместно объявили, что платежи в долларах США по еврооблигациям вместо этого будут перечислены в белорусских рублях на счет в АСБ беларусбанк, доступ к которому будет иметь платежный агент. Платеж в национальной валюте противоречит документации облигаций, не позволяющей производить расчеты в альтернативных валютах. Следовательно, отмечается, что платеж не был осуществлен по начальным условиям и не осуществлен до конца льготного периода.
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Снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств. Долгосрочный рейтинг белорусов в местной валюте остается на уровне ССС, поскольку правительство продолжало обслуживать долг в местной валюте, и в агентстве не считают, что риск дефолта по этому долгу существенно изменился с предварительного пересмотра 7 июля 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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