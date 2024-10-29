Fitch повысил рейтинговые оценки украинских банков — Finance.ua

Fitch повысил рейтинговые оценки украинских банков Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Fitch повысил рейтинговые оценки украинских банков

Агентство Fitch Ratings существенно улучшило рейтинговые оценки украинских банков после пересмотра национальной рейтинговой шкалы. Это решение связано с недавним повышением долгосрочного рейтинга Украины с CCC- до CCC+.

Ключевые изменения коснулись большинства крупных банков:

До уровня «AA+(ukr)» поднялись рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка

ПУМБ получил повышение к «AA+(ukr)» благодаря росту капитализации

Сенс Банк достиг уровня «AA (ukr)»

ПроКредит Банк повышен до «AA+(ukr)» с учетом поддержки от материнской компании

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Отмечается, что особенностью этого пересмотра является то, что для большинства банков повышение рейтингов связано с технической перекалибровкой шкалы, тогда как ПУМБ получил более высокую оценку благодаря реальному улучшению финансовых показателей. Укрэксимбанк сохранил рейтинг «AA (ukr)» из-за определенного снижения капитализации.

Агентство подчеркивает «стабильный» прогноз для всех оцененных банков, что свидетельствует о положительных ожиданиях развития банковского сектора Украины.

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Фінансовий клуб По материалам:

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