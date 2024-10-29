Fitch повысил рейтинговые оценки украинских банков — Finance.ua

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Fitch повысил рейтинговые оценки украинских банков

Фондовый рынок
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Fitch повысил рейтинговые оценки украинских банков
Fitch повысил рейтинговые оценки украинских банков
Агентство Fitch Ratings существенно улучшило рейтинговые оценки украинских банков после пересмотра национальной рейтинговой шкалы. Это решение связано с недавним повышением долгосрочного рейтинга Украины с CCC- до CCC+.
Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Ключевые изменения коснулись большинства крупных банков:
  • До уровня «AA+(ukr)» поднялись рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка
  • ПУМБ получил повышение к «AA+(ukr)» благодаря росту капитализации
  • Сенс Банк достиг уровня «AA (ukr)»
  • ПроКредит Банк повышен до «AA+(ukr)» с учетом поддержки от материнской компании
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Отмечается, что особенностью этого пересмотра является то, что для большинства банков повышение рейтингов связано с технической перекалибровкой шкалы, тогда как ПУМБ получил более высокую оценку благодаря реальному улучшению финансовых показателей. Укрэксимбанк сохранил рейтинг «AA (ukr)» из-за определенного снижения капитализации.
Агентство подчеркивает «стабильный» прогноз для всех оцененных банков, что свидетельствует о положительных ожиданиях развития банковского сектора Украины.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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