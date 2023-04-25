Fitch подтвердило кредитный рейтинг Киева — Finance.ua

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Киева Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Fitch подтвердило кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной валюте на уровне «CC», в национальной — «CCC-».

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Город выполняет все финансовые обязательства, ликвидность значительно улучшилась в 2022 году, а прямой долг города сократился в соответствии с графиком погашения.

«Общий долг Киева, включая долг муниципальных предприятий и беспроцентные казначейские кредиты, заключенные до 2014 года, подлежащие списанию государством, уменьшился до 6,16 млрд грн», — говорится в сообщении.

Киев полностью погасил необеспеченный долг специальной финансовой компании PRB Kyiv Finance Plc. в 2022 году и не имеет другого непогашенного долга в иностранной валюте.

В то же время существует повышенный риск ухудшения ликвидности и способности Киева обслуживать новые долги и поддерживать коммунальные предприятия. На ситуацию влияет и неопределенность относительно темпов восстановления экономики страны, доступ к рынку капитала и стоимость долга после окончания войны.

Однако в агентстве отметили, что финансовое положение Киева в 2022 году не ухудшилось, операционный баланс был положительным. Fitch предполагает, что в 2023 году ситуация не изменится.

Долг города сократился в соответствии с его погашением. Долги коммунальных предприятий в прошлом году не увеличились, а планы относительно инвестиций, финансируемым за счет долга Киевтеплоэнерго, прекращены.

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