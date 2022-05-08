Fisker запускает производство наиболее дальнобойного электрокара в мире — Finance.ua

Fisker запускает производство наиболее дальнобойного электрокара в мире

В современном мире электрокары на рынке конкурируют по одному показателю — дальнобойность. В скором времени компания Tesla может столкнуться с изменениями в продажах — Fisker запускает самый далекоходный электромобиль в мире.

Глава компании Fisker Хенрих Фискер заявил, что он готов запустить серийное производство электрокара с открытым верхом. По предварительной информации, данный автомобиль способен проезжать свыше 1000 км на полном заряде. Новинка в таком случае может получить статус самого дальнобойного электромобиля.

На данный момент гигантом в сегменте электрокаров выступает американская компания Tesla, которая предлагает широкую линейку моделей. Однако ей в спину дышат другие, не менее известные производители, в том числе из Европы. Пока глава компании Tesla Илон Маск работает с приобретенными социальными сетями, производитель Fisker строит новую стратегию по захвату рынка электрокаров. Он намерен отобрать у американского гиганта значительную долю клиентов.

Известно, что сейчас в линейке марки есть модель Ronin, которая представляет собой 4-дверный кабриолет с мягким верхом. По предварительной информации, данный электрокар будет запущен в серийное производство в течение полутора лет. Планы производителя действительно амбициозны — за 5 лет объемы производства должны дойти до отметки 1 млн экземпляров.

Подробностей о новом электрокаре пока не так много. Известно только то, что его официальный дебют запланирован на 2023 год, а сборка — на 2024.

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