ПАРТНЕРСКАЯ Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление Сегодня 17:30 — Фондовый рынок

Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление

С 1 марта все кассы в Украине обязаны выдавать чеки в новой форме. Программная касса Cashalot, заботясь о своих пользователях, выпустила обновление, позволяющее им не беспокоиться по поводу формы чека и без лишних хлопот в один клик выполнить законодательные требования.

Напомним, что с 01.03.2025 г. согласно приказу Минфина от 22.11.2024 № 601 введены новые требования к форме расчетного чека. Эти изменения касаются всех пользователей классических и программных РРО, а чеки, выданные по форме, которая действовала до 01.03.2025, не будут считаться расчетным документом. Подробно об изменениях можно узнать здесь

Программная касса Cashalot предлагает пользователям обновить как десктоп, так и мобильную версию кассы. Для работы в новой версии продукта на компьютере или ноутбуке достаточно подтвердить обновление и перезапустить кассу, для мобильного приложения предусмотрено обновление через Google Play App Store . Также обновления были реализованы в личном кабинете пользователей Cashalot, который работает через браузер, в интеграционных решениях ПРРО и на банковских терминалах 3-в-1.

В актуальном обновлении от ПРРО Cashalot было добавлено:

✅ новые формы оплаты: теперь отмечается «Наличные» или «Безналичные»

✅ отображение средства оплаты в фискальных чеках и отчетах

✅ надпись «ЧЕК №» перед фискальным номером

А такие реквизиты как валюта оплаты, сдача и обновленный QR-код были внедрены в Cashalot еще раньше. Детальнее о том, что изменилось в чеке, читайте в материале

Обновление от ПРРО Cashalot быстро и безопасно приведет вид чеков на кассах к актуальному и избавит предпринимателей от переживаний на счет штрафов. С программной кассой Cashalot вы всегда можете быть уверены в правильности выдаваемых чеков.

Надежный разработчик ПРРО — компания Linkos Group , которая создала также любимый всеми бухгалтерами M.E.Doc — уже более 20 лет на рынке и всегда заботится о пользователях своих программ. Кстати, сегодня разработчиком было анонсировано и о реализации новой формы чеков на вебплатформе для малых и средних предприятий СОТА в ПРРО «СОТА Каса».

Что делать тем, чьи кассы выдают чек в старом формате?

Использование старого формата чеков является нарушением законодательства и чревато штрафами, поэтому такие предприниматели вынуждены либо прекратить работу и ждать обновления своих РРО/ПРРО, либо продолжать работать, рискуя получить штраф. Но есть простое решение — воспользоваться специальной скидкой -50% на годовую лицензию и перейти на программную кассу Cashalot на выгодных условиях . Начать работу в ПРРО Cashalot можно уже через несколько часов, не придется останавливать продажи и вы всегда будете уверены, что работаете с соответствующими законодательству документами.

Cashälot По материалам:

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