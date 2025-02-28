Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление

Фондовый рынок
22
Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление
Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление
С 1 марта все кассы в Украине обязаны выдавать чеки в новой форме. Программная касса Cashalot, заботясь о своих пользователях, выпустила обновление, позволяющее им не беспокоиться по поводу формы чека и без лишних хлопот в один клик выполнить законодательные требования.
Напомним, что с 01.03.2025 г. согласно приказу Минфина от 22.11.2024 № 601 введены новые требования к форме расчетного чека. Эти изменения касаются всех пользователей классических и программных РРО, а чеки, выданные по форме, которая действовала до 01.03.2025, не будут считаться расчетным документом. Подробно об изменениях можно узнать здесь.
Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление
Программная касса Cashalot предлагает пользователям обновить как десктоп, так и мобильную версию кассы. Для работы в новой версии продукта на компьютере или ноутбуке достаточно подтвердить обновление и перезапустить кассу, для мобильного приложения предусмотрено обновление через Google Play и App Store. Также обновления были реализованы в личном кабинете пользователей Cashalot, который работает через браузер, в интеграционных решениях ПРРО и на банковских терминалах 3-в-1.
Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление
В актуальном обновлении от ПРРО Cashalot было добавлено:
✅ новые формы оплаты: теперь отмечается «Наличные» или «Безналичные»
✅ отображение средства оплаты в фискальных чеках и отчетах
✅ надпись «ЧЕК №» перед фискальным номером
Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление
А такие реквизиты как валюта оплаты, сдача и обновленный QR-код были внедрены в Cashalot еще раньше. Детальнее о том, что изменилось в чеке, читайте в материале.
Обновление от ПРРО Cashalot быстро и безопасно приведет вид чеков на кассах к актуальному и избавит предпринимателей от переживаний на счет штрафов. С программной кассой Cashalot вы всегда можете быть уверены в правильности выдаваемых чеков.
Фискальный чек по новым правилам — ПРРО Cashalot выпустил обновление
Надежный разработчик ПРРО — компания Linkos Group, которая создала также любимый всеми бухгалтерами M.E.Doc — уже более 20 лет на рынке и всегда заботится о пользователях своих программ. Кстати, сегодня разработчиком было анонсировано и о реализации новой формы чеков на вебплатформе для малых и средних предприятий СОТА в ПРРО «СОТА Каса».
Что делать тем, чьи кассы выдают чек в старом формате?
Использование старого формата чеков является нарушением законодательства и чревато штрафами, поэтому такие предприниматели вынуждены либо прекратить работу и ждать обновления своих РРО/ПРРО, либо продолжать работать, рискуя получить штраф. Но есть простое решение — воспользоваться специальной скидкой -50% на годовую лицензию и перейти на программную кассу Cashalot на выгодных условиях. Начать работу в ПРРО Cashalot можно уже через несколько часов, не придется останавливать продажи и вы всегда будете уверены, что работаете с соответствующими законодательству документами.
По материалам:
Cashälot
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.