Фирма из США представила портативный голографический дисплей — Finance.ua

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Фирма из США представила портативный голографический дисплей

Технологии&Авто
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Фирма из США представила портативный голографический дисплей
Фирма из США представила портативный голографический дисплей
Американская компания Looking Glass представила портативный экран, позволяющий смотреть 3D-изображение без специальной гарнитуры.
Об этом пишет The Verge.
В 2020 году компания анонсировала 7,9-дюймовую настольную модель за 349 долларов. В свою очередь новый Looking Glass Go будет иметь 6-дюймовую панель и обойдется в 300 долларов.
На устройство можно загрузить не только трехмерные файлы, но и обычные изображения, а программное обеспечение на основе искусственного интеллекта превратит их в 3D.
Экран в 10 раз тоньше предыдущих дисплеев фирмы и достаточно мал, чтобы поместиться в кармане. Однако Looking Glass Go необходимо подключать к источнику питания через кабель USB, поскольку он не имеет собственного встроенного аккумулятора. В то же время это первый аппарат Looking Glass со встроенным Wi-Fi (а также Bluetooth), который «получает голограммы из облака».
Дисплей имеет разрешение в 1440×2560 пикселей (491 ppi), а угол обзора составляет 58 градусов.
Вес составляет 235 г, высота — 16 см, ширина — 8 см, толщина — 1,9 см. На корпусе есть кнопки «вперед», «обратно» и «пауза» для слайд-шоу, а также 3,5-миллиметровый аудиоразъем.
Looking Glass Go предлагается на платформе Kickstarter. Разработчики обещают начать поставки в июне 2024 года.
По материалам:
Діло
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