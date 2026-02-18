0 800 307 555
FinYear 2026: успейте зарезервировать место среди лидеров финансового рынка

Ведущие эксперты, представители НБУ и топ-менеджмент крупнейших банков соберутся на ивенте FinYear 2026
20 февраля в Киеве ведущие эксперты, представители НБУ и топ-менеджмент крупнейших банков соберутся на ивенте FinYear 2026, чтобы определить векторы развития бизнеса на 2026 год. Билетов становится все меньше, поэтому время действовать!

Концентрация экспертизы: что в программе?

В этом году FinYear предлагает формат максимального погружения: откровенные соло-выступления и острые панельные дискуссии.
  • Первый заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук очертит приоритеты регулятора, а Анна Стовпова представит первую в Украине академическую работу о цифровых валютах.
  • Григорий Овчаренко (ICU) научит бизнес эффективно управлять свободными ресурсами, а Кирилл Ежов (Kantar) раскроет новые требования украинских клиентов к финуслугам.
  • Вместе с модераторами Ольгой Василевской-Смаглюк, Сергеем Наумовым (НАБУ), Сергеем Грабчаком (Ощадбанк) и Александром Рольским (newage.) разберем, как масштабировать финансирование экономики и где искусственный интеллект реально генерирует прибыль, а не просто расходует бюджеты.
Практическими кейсами по трансформации бизнес-банкинга и маркетинговым стратегиям также поделятся лидеры из NovaPay, ПУМБ, ОТП Банка, Moneyveo, Universal Bank и других знаковых компаний.

Партнеры и нетворкинг

Масштаб и экспертность конференции обеспечивает мощный состав партнеров — движущих сил украинского финансового рынка. Стратегический партнер мероприятия, Группа ICU, уже более 15 лет удерживает статус ведущей независимой инвестиционной группы, являясь крупнейшим брокером на рынке гособлигаций и экспертом по управлению активами и венчурным инвестициям. Технологический фундамент ивента представляет PSP Platon — платежный провайдер, который с 2012 года создает индивидуальные решения для e-commerce, гарантируя бизнесу безопасность и гибкость онлайн-платежей. Сектор инновационного кредитования презентует Moneyveo — сервис, ставший эталоном быстрой финансовой помощи «здесь и сейчас» благодаря полной цифровизации процессов. Дополняет эту синергию компания Monto, которая делает займы максимально человечными и доступными даже в сложных ситуациях, обеспечивая доступ к средствам в несколько кликов.

Условия участия и регистрация

Учитывая ограниченное количество мест и высокий интерес к событию со стороны профессионального сообщества, организаторы призывают участников заблаговременно позаботиться о билетах. Конференция пройдет исключительно в офлайн-формате, что обеспечит участникам возможность прямого нетворкинга и обмена опытом.
Мероприятие состоится в Киеве с соблюдением всех мер безопасности: выбранная локация имеет надежное обустроенное укрытие. Подробная информация о месте проведения будет направлена владельцам билетов непосредственно перед ивентом. Регистрация на конференцию продолжается на официальном сайте FinYear 2026 до полного заполнения зала.
