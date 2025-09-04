FinRetail 2025: ключевое финансовое событие этой осени
📅 16 сентября Киев станет центром финансового и ритейл-мира — именно здесь состоится ежегодная конференция FinRetail 2025. Мероприятие соберет представителей банковской сферы, e-commerce, fintech-компаний и государственных институций. В течение одного дня участники будут обсуждать, как изменяются платежные инструменты, какие тренды формируют новую экономику и какие решения помогут бизнесу адаптироваться к вызовам. Присоединиться можно лично или онлайн.
Почему это следует посетить?
Финансовый рынок Украины стремительно трансформируется. Каждый день появляются новые цифровые сервисы, инновационные платежные технологии и подходы к взаимодействию с клиентами. Участники конференции получат уникальную возможность увидеть, куда движется отрасль, и понять, как эти изменения отразятся на банках, ритейле и fintech-бизнесе.
FinRetail 2025 — это не просто серия докладов. Это площадка для обмена идеями, прогнозами и опытом между государством, бизнесом и технологическими компаниями.
Кто выступит?
В программе — выступления ключевых фигур финансового и бизнес-сектора:
Алексей Шабан, заместитель главы НБУ. Он примет участие в дискуссии «Экономика восстановления: роль финансов, бизнеса и цифровых решений», а также Директор Департамента платежных систем и инновационного рынка НБУ Андрей Поддерегин расскажет о новых возможностях для ритейлеров принимать оплату за товары и услуги.
Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Она объяснит, какие налоговые правила готовятся, как меняется регулирование рынка и какие инструменты государство планирует внедрять в финансовой сфере.
Андрей Длигач, стратег и футуролог, Advanter Group — об экономике прорыва и будущих горизонтах для бизнеса.
Геннадий Карлинский, директор по маркетингу WOG — участник дискуссии о коллаборации между бизнесами.
Кирилл Ежов, Kantar Украина — о конкурентном поле финансов в современных условиях.
Валентина Комарова, CMO VARUS.UA — представит кейс e-grocery и модель «еды по подписке».
Сергей Грабчак, CMO Ощадбанка.
Виталий Колесник (Аврора) вместе с Владимиром Тимченко (ПриватБанк) — тема «Финтех на кассе: инновации для клиентов».
Гела Слюсарчук, CBDO PSP PLATON — о будущем цифровых платежей в ритейле и e-commerce.
А также более 20 других экспертов из банков, государственных структур и fintech-компаний.
Основные темы дискуссий
- новые сервисы и технологии для клиентов в финансах и торговле;
- роль государства в развитии конкурентной экономики;
- налоговая инфраструктура для современного бизнеса;
- cashless-тренды и цифровая трансформация в Украине.
Конференция объединяет практический опыт компаний и стратегический взгляд регуляторов, поэтому участники получат комплексное понимание будущего рынка.
Формат и условия участия
🎟 OFFLINE — 8000 грн (специальная цена до 07.09.2025)
- полный день в Киеве;
- доступ к экспо-зоне FinTech & Ecom;
- записи выступлений и презентации;
- кофейные паузы, ланч, фуршет;
- нетворкинг и розыгрыш призов.
💻 ONLINE — 4500 грн (специальная цена до 07.09.2025)
- прямая трансляция конференции;
- доступ к записям и материалам;
- онлайн-нетворкинг.
⚠️ Важно: после 7 сентября цена билетов возрастет. Именно сейчас лучший момент, чтобы забронировать участие.
Для кого FinRetail 2025 года?
Конференция будет полезна банковским и финансовым специалистам, fintech-стартапам, представителям e-commerce, страховому сектору, налоговым консультантам и всем, кто работает на стыке финансов и бизнеса.
Это возможность услышать ведущих экспертов, узнать новые технологии, получить инсайты от государственных регуляторов и найти новых партнеров для развития собственного дела.
👉 Регистрируйтесь уже сегодня и станьте частью FinRetail 2025 — главного финансового события осени! http://bit.ly/4lX43tM
