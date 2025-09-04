FinRetail 2025: ключевое финансовое событие этой осени Сегодня 10:10

📅 16 сентября Киев станет центром финансового и ритейл-мира — именно здесь состоится ежегодная конференция FinRetail 2025. Мероприятие соберет представителей банковской сферы, e-commerce, fintech-компаний и государственных институций. В течение одного дня участники будут обсуждать, как изменяются платежные инструменты, какие тренды формируют новую экономику и какие решения помогут бизнесу адаптироваться к вызовам. Присоединиться можно лично или онлайн.

Почему это следует посетить?

Финансовый рынок Украины стремительно трансформируется. Каждый день появляются новые цифровые сервисы, инновационные платежные технологии и подходы к взаимодействию с клиентами. Участники конференции получат уникальную возможность увидеть, куда движется отрасль, и понять, как эти изменения отразятся на банках, ритейле и fintech-бизнесе.

FinRetail 2025 — это не просто серия докладов. Это площадка для обмена идеями, прогнозами и опытом между государством, бизнесом и технологическими компаниями.

Кто выступит?

В программе — выступления ключевых фигур финансового и бизнес-сектора:

Алексей Шабан, заместитель главы НБУ. Он примет участие в дискуссии «Экономика восстановления: роль финансов, бизнеса и цифровых решений», а также Директор Департамента платежных систем и инновационного рынка НБУ Андрей Поддерегин расскажет о новых возможностях для ритейлеров принимать оплату за товары и услуги.

Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Она объяснит, какие налоговые правила готовятся, как меняется регулирование рынка и какие инструменты государство планирует внедрять в финансовой сфере.

Андрей Длигач, стратег и футуролог, Advanter Group — об экономике прорыва и будущих горизонтах для бизнеса.

Геннадий Карлинский, директор по маркетингу WOG — участник дискуссии о коллаборации между бизнесами.

Кирилл Ежов, Kantar Украина — о конкурентном поле финансов в современных условиях.

Валентина Комарова, CMO VARUS.UA — представит кейс e-grocery и модель «еды по подписке».

Сергей Грабчак, CMO Ощадбанка.

Виталий Колесник (Аврора) вместе с Владимиром Тимченко (ПриватБанк) — тема «Финтех на кассе: инновации для клиентов». вместе с— тема «Финтех на кассе: инновации для клиентов».

Гела Слюсарчук, CBDO PSP PLATON — о будущем цифровых платежей в ритейле и e-commerce.

А также более 20 других экспертов из банков, государственных структур и fintech-компаний.

Основные темы дискуссий

новые сервисы и технологии для клиентов в финансах и торговле;

роль государства в развитии конкурентной экономики;

налоговая инфраструктура для современного бизнеса;

cashless-тренды и цифровая трансформация в Украине.

Конференция объединяет практический опыт компаний и стратегический взгляд регуляторов, поэтому участники получат комплексное понимание будущего рынка.

Формат и условия участия

🎟 OFFLINE — 8000 грн (специальная цена до 07.09.2025)

полный день в Киеве;

доступ к экспо-зоне FinTech & Ecom;

записи выступлений и презентации;

кофейные паузы, ланч, фуршет;

нетворкинг и розыгрыш призов.

💻 ONLINE — 4500 грн (специальная цена до 07.09.2025)

прямая трансляция конференции;

доступ к записям и материалам;

онлайн-нетворкинг.

⚠️ Важно: после 7 сентября цена билетов возрастет. Именно сейчас лучший момент, чтобы забронировать участие.

Для кого FinRetail 2025 года?

Конференция будет полезна банковским и финансовым специалистам, fintech-стартапам, представителям e-commerce, страховому сектору, налоговым консультантам и всем, кто работает на стыке финансов и бизнеса.

Это возможность услышать ведущих экспертов, узнать новые технологии, получить инсайты от государственных регуляторов и найти новых партнеров для развития собственного дела.

👉 Регистрируйтесь уже сегодня и станьте частью FinRetail 2025 — главного финансового события осени! http://bit.ly/4lX43tM

