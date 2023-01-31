Finnair предлагает украинцам скидку 95% на авиабилеты — Finance.ua
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Finnair предлагает украинцам скидку 95% на авиабилеты

Личные финансы
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Finnair предлагает украинцам скидку 95% на авиабилеты
Finnair предлагает украинцам скидку 95% на авиабилеты
Многие авиакомпании с начала полномасштабного вторжения поддерживают украинцев, предоставляя билеты бесплатно или по сниженной цене. Одной из таких компаний стал финский авиаперевозчик Finnair.
Так, Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев, летящих в Финляндию.

Условия акции

Предложением можно воспользоваться до 28 февраля 2023 года, и действует оно на полеты также до 28 февраля.
Украинцы могут использовать скидку 95% на полеты из нескольких стран:
  • Польша;
  • Венгрия;
  • Чехия.
Скидка распространяется на рейсы из Варшавы (за исключением рейса № AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Отметим, что ранее акция также действовала для рейсов из Гданьска.
Так, через промокод можно забронировать билеты из Кракова в Хельсинки от 107 злотых в базовом тарифе и 114 злотых в тарифе с багажом. Данная скидка не включает расходы на аэропортовые сборы и налоги.
Для получения скидки используйте промокод UKRAINE95 перед поиском билетов в поле Use discount code.
Дешевые авиабилеты с промокодом UKRAINE95 можно забронировать на официальном сайте Finnair.com.
Хотите путешествовать по Украине, но не хотите стоять в очередях на железнодорожных вокзалах? Забудьте о затратах времени на длительные процедуры регистрации. Если требуется билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.

Забронировать билет

По материалам:
Finance.ua
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