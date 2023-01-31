Finnair предлагает украинцам скидку 95% на авиабилеты — Finance.ua

Finnair предлагает украинцам скидку 95% на авиабилеты Сегодня 07:29 — Личные финансы

Finnair предлагает украинцам скидку 95% на авиабилеты

Многие авиакомпании с начала полномасштабного вторжения поддерживают украинцев, предоставляя билеты бесплатно или по сниженной цене. Одной из таких компаний стал финский авиаперевозчик Finnair

Так, Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев, летящих в Финляндию.

Условия акции

Предложением можно воспользоваться до 28 февраля 2023 года, и действует оно на полеты также до 28 февраля.

Украинцы могут использовать скидку 95% на полеты из нескольких стран:

Польша;

Венгрия;

Чехия.

Скидка распространяется на рейсы из Варшавы (за исключением рейса № AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Отметим, что ранее акция также действовала для рейсов из Гданьска.

Так, через промокод можно забронировать билеты из Кракова в Хельсинки от 107 злотых в базовом тарифе и 114 злотых в тарифе с багажом. Данная скидка не включает расходы на аэропортовые сборы и налоги.

Для получения скидки используйте промокод UKRAINE95 перед поиском билетов в поле Use discount code.

Дешевые авиабилеты с промокодом UKRAINE95 можно забронировать на официальном сайте Finnair.com

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