Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с рф и списала поезда, курсировавшие в Петербург — Finance.ua

Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с рф и списала поезда, курсировавшие в Петербург Сегодня 18:00

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все электропоезда Allegro (Аллегро), курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом говорится в финансовом отчете VR Group по итогам первого полугодия 2022 года.

«Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с Аллегро, на общую сумму 45,4 миллионов евро», — говорится в заявлении компании.

Россияне массово используют границу с Эстонией или Финляндией для въезда в ЕС. С начала полномасштабной войны в Украине более 60% россиян воспользовались именно этими границами.

Кроме того, граждане россии активно снимают валюту с банкоматов в Финляндии, используя для этого карты китайской платежной системы UnionPay.

Українські Новини По материалам:

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