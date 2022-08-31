Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с рф и списала поезда, курсировавшие в Петербург — Finance.ua
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Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с рф и списала поезда, курсировавшие в Петербург

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Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все электропоезда Allegro (Аллегро), курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом говорится в финансовом отчете VR Group по итогам первого полугодия 2022 года.
«Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с Аллегро, на общую сумму 45,4 миллионов евро», — говорится в заявлении компании.
Россияне массово используют границу с Эстонией или Финляндией для въезда в ЕС. С начала полномасштабной войны в Украине более 60% россиян воспользовались именно этими границами.
Кроме того, граждане россии активно снимают валюту с банкоматов в Финляндии, используя для этого карты китайской платежной системы UnionPay.
По материалам:
Українські Новини
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