Финляндия предоставит США быстрый военный доступ на территорию страны — Finance.ua

Финляндия предоставит США быстрый военный доступ на территорию страны Сегодня 20:45

Власти Финляндии решили подписать с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно предусматривает предоставление американским военным широкого доступа через территорию своей страны, в частности в район у границы с россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии

Общая сессия финского правительства на сегодняшнем заседании 14 декабря решила предложить президенту уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или министра иностранных дел Элину Валтонен подписать это соглашение в понедельник, 18 декабря, в Вашингтоне.

Документ еще предстоит одобрить финским парламентом.

По словам главы МИД страны, подписанное оборонное соглашение еще больше укрепляет двусторонние союзнические отношения между Финляндией и Штатами, и «обеспечивает сотрудничество во всех ситуациях безопасности».

«Соглашение также важно на региональном уровне и способствует участию Финляндии в реализации совместной обороны НАТО», — добавила Валтонен.

Детали оборонного соглашения

Соглашение, среди прочего, касается:

доступа военных США к согласованным объектам и территориям Финляндии и их использования,

размещения оборонного оборудования, запасов и материалов,

входа и движения американских самолетов, кораблей и транспортных средств,

обеспечения безопасности ВС США и используемых ими объектов и районов.

Как отметили финские чиновники, соглашение со Штатами направлено на обеспечение быстрого военного доступа и помощи стране в случае конфликта, сообщает The Guardian. В документе перечислены 15 объектов и территорий Финляндии, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ.

В соглашение войдут четыре авиабазы, военный порт и железнодорожный доступ в северную Финляндию, где у американских военных имеется складская зона рядом с железной дорогой, ведущей к российской границе.

Отметим, что недавно такое оборонное соглашение было подписано между США и Швецией, что дает американской армии доступ к 17 военным базам на территории этой страны.

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