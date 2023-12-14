Финляндия предоставит США быстрый военный доступ на территорию страны — Finance.ua

Финляндия предоставит США быстрый военный доступ на территорию страны
Власти Финляндии решили подписать с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. Оно предусматривает предоставление американским военным широкого доступа через территорию своей страны, в частности в район у границы с россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.
Общая сессия финского правительства на сегодняшнем заседании 14 декабря решила предложить президенту уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или министра иностранных дел Элину Валтонен подписать это соглашение в понедельник, 18 декабря, в Вашингтоне.
Документ еще предстоит одобрить финским парламентом.
По словам главы МИД страны, подписанное оборонное соглашение еще больше укрепляет двусторонние союзнические отношения между Финляндией и Штатами, и «обеспечивает сотрудничество во всех ситуациях безопасности».
«Соглашение также важно на региональном уровне и способствует участию Финляндии в реализации совместной обороны НАТО», — добавила Валтонен.
Детали оборонного соглашения
Соглашение, среди прочего, касается:
- доступа военных США к согласованным объектам и территориям Финляндии и их использования,
- размещения оборонного оборудования, запасов и материалов,
- входа и движения американских самолетов, кораблей и транспортных средств,
- обеспечения безопасности ВС США и используемых ими объектов и районов.
Как отметили финские чиновники, соглашение со Штатами направлено на обеспечение быстрого военного доступа и помощи стране в случае конфликта, сообщает The Guardian. В документе перечислены 15 объектов и территорий Финляндии, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ.
В соглашение войдут четыре авиабазы, военный порт и железнодорожный доступ в северную Финляндию, где у американских военных имеется складская зона рядом с железной дорогой, ведущей к российской границе.
Отметим, что недавно такое оборонное соглашение было подписано между США и Швецией, что дает американской армии доступ к 17 военным базам на территории этой страны.
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