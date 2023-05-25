Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua

Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине Сегодня 16:44

Финляндия направила новый пакет военной помощи нашей стране на сумму 109 млн евро (116,9 млн. долларов). Президент Саули Нийнисте принял соответствующее предложение правительства.

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Отмечается, что пакет военной помощи будет включать, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия продолжит поддерживать нашу страну вместе с международными партнерами.

«Из оперативных соображений и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, никаких дополнительных деталей относительно точного содержимого, способа и времени доставки не разглашаются», — добавляет пресс-служба.

Военная помощь Финляндии

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Финляндия предоставила нашим воинам 16 пакетов военной помощи. Общая стоимость всей помощи составляет 1,1 миллиарда евро (1,18 миллиарда долларов).

Также следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил Финляндию, чтобы обсудить поддержку страны в преддверии контрнаступления ВСУ.

Агентство раскрывало все подробности поездки лидера Украины в страну.

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