Финкомитет Рады согласовал законопроект о национализации системных банков — Finance.ua

Финкомитет Рады согласовал законопроект о национализации системных банков Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Финкомитет Рады согласовал законопроект о национализации системных банков

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал сразу за основу и в целом законопроект об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета Ярослав Железняк.

Напомним, законопроектом предлагается по предложению НБУ предоставить право Минфину участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время осуществленной россией агрессии против Украины.

Национализация системно важного банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства — продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.

Фонд не будет производить изменение размера уставного капитала неплатежеспособного системно важного банка, деноминацию акций такого банка, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии.

Вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка (также увеличивается капитал банка).

Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украина от россии и исключительно за счет таких средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.