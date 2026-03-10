FinAwards 2026: как проголосовать пользователям финуслуг и кто среди номинантов премии Сегодня 10:44

FinAwards 2026: как проголосовать пользователям финуслуг и кто среди номинантов премии

Премия FinAwards уже девять лет подряд номинирует выдающихся деятелей и услуги финансового рынка Украины. Главная цель — зафиксировать ключевые достижения игроков рынка и отметить лучших.

В этом году победителей будут выбирать более чем в 40 номинациях. Среди претендентов на награды — банки, МФО и страховые компании, инвестиционные и финтех-компании, YouTube и Telegram каналы, блоггеры и инфлюэнсеры.

Банки отметят в 14 номинациях. Например, за звание «Карточка № 1 в кошельке» сразятся ПУМБ, àбанк, Укргазбанк, Кредобанк, monobank, ПриватБанк , Банк Власний Рахунок и другие.

Для Fintech компаний в этом году есть три номинации. Например, в номинации «Эксперт года Fintech рынка» 12 номинантов. Все они — активные игроки рынка, инноваторы, эксперты, двигатели решающих для отрасли изменений. Среди номинантов — директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан, CEO и кофаундер Xpaid Александр Рудь, CEO Moneyveo Сергей Синченко, CEO UAPAY Юлия Федосюк, CBDO PSP PLATON Гела Слюсарук и другие. Ознакомиться с полным список номинаций и номинантов, а также проголосовать за своих фаворитов можно на сайте премии FinAwards 2026

Как происходит определение победителей?

Победителей премии выбирают путем голосования пользователей и жюри. Среди жюри — лидеры финрынка Украины, а именно представители банков, финкомпаний, ведущие эксперты. Со стороны пользователей к голосованию могут присоединиться все желающие. Для этого нужно открыть сайт премии, выбрать нужные номинации и отдать голос.

Голосование продлится до 16 марта, после чего организаторы займутся подсчетом голосов и определением победителей, которые будут объявлены на церемонии награждения.

Церемония награждения FinAwards 2026

Мероприятие пройдет в Киеве 27 марта. На ивенте встретятся все — и пользователи, и номинанты, вместе создавая профессиональное сообщество знатоков финансовых продуктов. Участие возможно как онлайн, так и офлайн.

FinAwards — одно из ключевых и долгожданных событий финансового рынка Украины, где из года в год не только определяют лучших его игроков, но и задают темп развития рынка на будущее!

Проведение премии возможно при поддержке партнеров. В этом году организаторам FinAwards — финансовым порталам Минфин и Finance.ua — помогают генеральный партнер ПУМБ, технологический партнер monobank и финтех гиганты рынка онлайн-кредитования Slon Credit и Credit7.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.