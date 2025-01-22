FinAwards 2025: что уже известно о первых номинациях и как выбрать лучших — Finance.ua

FinAwards 2025: что уже известно о первых номинациях и как выбрать лучших Сегодня 09:50

FinAwards 2025: что уже известно о первых номинациях и как выбрать лучших

FinAwards — премия, ежегодно объединяющая финансовый мир в процессе отбора и признания лучших компаний, банков и МФО, которые продемонстрировали достижения и на практике подтвердили качество своих услуг. Одно из доказательств тому — голосование среди пользователей, которые смогут поддержать компании, сотрудничество с которыми имело самые успешные результаты.

Рассказываем, что готовит премия FinAwards 2025 и в каких номинациях будут выбирать победителей.

Этапы премии

Для лучшего понимания процесса отбора победителей FinAwards 2025 кратко расскажем об этапах премии:

1 этап — подача заявок. Все желающие компании могут заявить о своем намерении стать номинантами;

2 этап — процесс модерации (длится до 19 февраля). Организаторы проверяют заявки, поступившие на правильность подачи, соответствие номинанта выбранной им номинации;

3 этап — прием голосов на сайте премии. Продлится до 16 марта;

4 этап — подсчет голосов и определение победителей конкурса (до 27 марта);

5 этап — церемония награждения победителей 28 марта.

Однако самым важным этапом является этап голосования. Присоединиться к нему могут все желающие на сайте премии . Для номинантов — это возможность подтвердить свои достижения и достижения, ведь самые честные голоса — те, которые отдали непосредственно пользователи их услуг.

Что уже известно о номинациях?

Одной из самых больших категорий уже традиционно станет категория «Финансовый продукт». В ней будут представлены банки, МФО, страховые компании, Telegram- и YouTube-каналы, сервисы криптообмена.

Среди номинаций в этой категории, среди прочих, будут следующие:

Карточка № 1 в кошельке;

Самый дешевый кредит МФО;

Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта;

Лучший YouTube-канал о финансах;

Лучший Telegram-канал о финансах;

Лучшее инвестиционное предложение;

Лучший сервис криптообмена.

и т. д. Среди МФО номинантами будут ШвидкоГроші, Moneyveo, Credit7, а также другие представители рынка. Участие в премии в этом году примут такие крупные банки как ПУМБ (который также является генеральным партнером конференции), Таскомбанк, РадабанкСреди МФО номинантами будут ШвидкоГроші, Moneyveo, Credit7, а также другие представители рынка.

Для компаний, в частности для банков и МФО, участие в FinAwards 2025 — это не только возможность продемонстрировать и подтвердить свои достижения в качестве предоставления услуг и развития сервисов, но и лучше понять потребности пользователей и выбрать вектор направления в развитии на следующий год.

Так что не сомневайтесь и присоединяйтесь к голосованию после 19 февраля! Каждый голос может стать решающим.

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