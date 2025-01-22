FinAwards 2025: что уже известно о первых номинациях и как выбрать лучших — Finance.ua

FinAwards 2025: что уже известно о первых номинациях и как выбрать лучших
FinAwards — премия, ежегодно объединяющая финансовый мир в процессе отбора и признания лучших компаний, банков и МФО, которые продемонстрировали достижения и на практике подтвердили качество своих услуг. Одно из доказательств тому — голосование среди пользователей, которые смогут поддержать компании, сотрудничество с которыми имело самые успешные результаты.
Рассказываем, что готовит премия FinAwards 2025 и в каких номинациях будут выбирать победителей.
Этапы премии
Для лучшего понимания процесса отбора победителей FinAwards 2025 кратко расскажем об этапах премии:
- 1 этап — подача заявок. Все желающие компании могут заявить о своем намерении стать номинантами;
- 2 этап — процесс модерации (длится до 19 февраля). Организаторы проверяют заявки, поступившие на правильность подачи, соответствие номинанта выбранной им номинации;
- 3 этап — прием голосов на сайте премии. Продлится до 16 марта;
- 4 этап — подсчет голосов и определение победителей конкурса (до 27 марта);
- 5 этап — церемония награждения победителей 28 марта.
Однако самым важным этапом является этап голосования. Присоединиться к нему могут все желающие на сайте премии. Для номинантов — это возможность подтвердить свои достижения и достижения, ведь самые честные голоса — те, которые отдали непосредственно пользователи их услуг.
Что уже известно о номинациях?
Одной из самых больших категорий уже традиционно станет категория «Финансовый продукт». В ней будут представлены банки, МФО, страховые компании, Telegram- и YouTube-каналы, сервисы криптообмена.
Среди номинаций в этой категории, среди прочих, будут следующие:
- Карточка № 1 в кошельке;
- Самый дешевый кредит МФО;
- Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта;
- Лучший YouTube-канал о финансах;
- Лучший Telegram-канал о финансах;
- Лучшее инвестиционное предложение;
- Лучший сервис криптообмена.
Участие в премии в этом году примут такие крупные банки как ПУМБ (который также является генеральным партнером конференции), Таскомбанк, Радабанк
и т. д. Среди МФО номинантами будут ШвидкоГроші, Moneyveo, Credit7, а также другие представители рынка.
Для компаний, в частности для банков и МФО, участие в FinAwards 2025 — это не только возможность продемонстрировать и подтвердить свои достижения в качестве предоставления услуг и развития сервисов, но и лучше понять потребности пользователей и выбрать вектор направления в развитии на следующий год.
Так что не сомневайтесь и присоединяйтесь к голосованию после 19 февраля! Каждый голос может стать решающим.
🔎 FinAwards 2025. Все детали здесь
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