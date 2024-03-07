FinAwards 2024: кто будет выбирать победителей и как присоединиться к опросу — Finance.ua

FinAwards 2024: кто будет выбирать победителей и как присоединиться к опросу Сегодня 09:10

FinAwards 2024: кто будет выбирать победителей и как присоединиться к опросу

Продолжается голосование за финалистов премии FinAwards 2024, среди которых уже совсем скоро будут избраны победители. На звание лучших претендуют более 250 участников финансового рынка Украины.

Алексей Авраменко, член правления Евгений Заиграев, заместитель директора ZEMINVEST Евгений Носальский, коммерческий директор «Твой Круг» Егор Лесничий, президент Ассоциации Украинских банков (АУБ) Андрей Дубас, заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Константин Кошеленко и многие другие. В общей сложности к мероприятию присоединились 26 членов жюри. Выбирать победителей будут в 31 номинации. Свой вклад в этот процесс внесет и почтенное жюри конкурса. Это бесспорные эксперты в финансовой сфере, специалисты по инвестициям и МФО. Среди них CEO EasyPay, член правления ПриватБанка (по вопросам малого и среднего бизнеса), заместитель директора ZEMINVEST, коммерческий директор «Твой Круг» Егор Лесничий, президент Ассоциации Украинских банков (АУБ)заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизациии многие другие. В общей сложности к мероприятию присоединились 26 членов жюри.

Члены жюри также принимают участие в голосовании на уровне пользователей. Поддержать тех, кто, по вашему мнению, заслуживает победы, можно отдав свой голос на сайте премии. Голосование продлится до 17 марта.

Имена победителей в каждой из номинаций станут известны на церемонии награждения, которая состоится 29 марта. Посетители мероприятия смогут встретиться с лидерами финансовой отрасли, завести полезные знакомства и найти новых партнеров или клиентов для бизнес-проектов. Приятным бонусом станут развлекательная программа и фуршет.

Премию FinAwards учредили сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. С проведением мероприятия в этом году нам помогают 15 партнеров, среди которых крупнейший банк Украины ПриватБанк , который в сложные времена продолжает обслуживать более 19 миллионов активных клиентов, учебный центр Биржевой Университет (БУ) , который превращает начинающих инвесторов в профессионалов и учит их зарабатывать на фондовом рынке, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit , который позволяет клиенту получить нужную услугу из любой точки мира.

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