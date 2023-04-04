FinAwards-2023: Определена лучшая рекламная кампания среди МФО — Finance.ua
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FinAwards-2023: Определена лучшая рекламная кампания среди МФО

Кредит&Депозит
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В Киеве 31 марта состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Основатели премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе церемонии выбрали и лучшую рекламную кампанию в МФО.
Как выбирали? В номинации принимали участие МФО, которые в 2022-2023 запустили запоминающуюся креативную рекламу, что позволило достичь хороших показателей в повышении узнаваемости бренда, выводе нового продукта и/или привело к существенному росту посещаемости сайта, увеличению продаж.

Кто же победил

Первое место заняла компания CreditPlus, представившая рекламную акцию «Будь на связи» . Так клиенты могли получить не только выгодный кредит, но и пополнение мобильного на 100 грн, чтобы всегда быть на связи.
Александр Бойко, CEO SalesDoubler, (справа) вручил награду в&nbsp;номинации Chief Marketing Officer компании CreditPlus Ивану Подвысоцкому (слева).
Александр Бойко, CEO SalesDoubler, (справа) вручил награду в номинации Chief Marketing Officer компании CreditPlus Ивану Подвысоцкому (слева).
Серебро в номинации вручили MyCredit с кампанией «Все буде Україна!».
Третье место получила CreditKasa с рекламой «Не рассчитали/Не вписались/Не дотянули».
https://www.youtube.com/watch?v=hAlB-sutPbI
По материалам:
Finance.ua
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