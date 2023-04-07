FinAwards-2023: лучший банк для малого и среднего бизнеса — Finance.ua

FinAwards-2023: лучший банк для малого и среднего бизнеса Сегодня 13:45 — Фондовый рынок

FinAwards-2023: лучший банк для малого и среднего бизнеса

В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.

Ежегодно жюри определяет лучший банк для клиентов МСБ. В этой номинации принимают участие банки, предоставляющие комплексное банковское обслуживание для клиентов малого и среднего бизнеса (в частности, ФЛП), включая такие услуги как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование на развитие бизнеса, возможность использования дистанционных систем управления счетами для ведения предпринимательской деятельности.

Всего за первенство боролись 17 банков.

Третье место занял Ощадбанк. На втором оказался прошлогодний победитель этой номинации — ПУМБ.

А первенство завоевал ПриватБанк , обслуживающий более 68% украинских предпринимателей.

CEO компании MyСredit Владислав Билан (справа) вручает награду руководителю департамента малого бизнеса ПриватБанка Руслану Киселеву

"Несмотря на войну, наши клиенты не прекратили бизнес, работают производства, работает транспорт, жизнь продолжается, и бизнесу нужны деньги для развития. Поэтому мы изменяем процессы и модель риск-менеджмента, внедряем современные цифровые технологии для максимального быстрого рассмотрения и обработки кредитных заявок, чтобы кредиты были наиболее доступны бизнесу.

В 2023 году ПриватБанк планирует увеличить объемы финансирования украинского малого и среднего бизнеса по меньшей мере на 35% и остаться надежным источником финансирования бизнеса, в первую очередь аграриев и критически важных отраслей экономики", — рассказали Finance.ua в банке.

О премии FinAwards

Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.

В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы изменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.

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