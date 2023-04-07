FinAwards-2023: кого из банкиров признали лучшим руководителем розничного бизнеса — Finance.ua

FinAwards-2023: кого из банкиров признали лучшим руководителем розничного бизнеса Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.

В рамках премии жюри определяет самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. Одна из таких номинаций — «Лучший руководитель розничного бизнеса».

В ней принимают участие руководители розничного бизнеса компаний (члены Правления, директора департаментов, начальники управлений, отделов, региональные руководители), благодаря чьим идеям, решениям, управленческому опыту компания достигла хороших показателей в 2022 году в розничном бизнесе. Это могут быть: прирост объемов валовых премий, платежей, кредитного, депозитного портфелей, сокращение количества неработающих кредитов, прирост количества сотрудников и представительств, развитие сети, оптимизация процессов.

Тройка лидеров этого года распределилась следующим образом:

«бронзу» получил член правления ОТП Банка Олег Клименко;

«серебро» досталось Антону Тютюну — заместителю председателя правления Ощадбанка, ответственному за розничный бизнес;

главная же награда премии отошла члену правления по розничному бизнесу ПриватБанка Дмитрию Мусиенко.

«Это награда нашей команды, потому что именно она и есть ПриватБанк . Безусловно, всем успехам банк обязан своим работникам. Во многих городах наши работники работали до глубокой ночи, вместе с Нацполицией инкассировали терминалы самообслуживания, чтобы выдать людям деньги. К слову, после деоккупации Херсона в ноябре мы уже возобновили работу 6 отделений. Ни один украинский банк не сделал это с такой скоростью», — рассказал Finance.ua Мусиенко.

Член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко с наградой и CEO Treeum Валерия Лунева

По его словам, ПриватБанк сфокусировался на обеспечении стабильности и бесперебойности процессов.

"Нам понадобилось менее 45 дней, чтобы перенести все ІТ-процессы в облако и запустить все программы и сервисы из облачной среды. Во второй день после полномасштабного вторжения мы запустили программы для поддержки наших клиентов — розничных и бизнеса.

С начала войны мы получили прирост более 1 млн новых клиентов, сейчас мы обслуживаем 18,7 млн активных клиентов. Вторая важная цифра — это NPS, значительно улучшившийся индекс потребительской лояльности клиентов. За 2022 год банк получил 30,5 млрд прибыли. В военное время это достаточно неплохой результат", — отметил Дмитрий Мусиенко.

О премии FinAwards

Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.

В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы изменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.

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