FinAwards 2023. 31 марта состоится церемония награждения финансовых учреждений — Finance.ua

FinAwards 2023. 31 марта состоится церемония награждения финансовых учреждений Сегодня 10:50

FinAwards 2023. 31 марта состоится церемония награждения финансовых учреждений

Дорогие друзья, приглашаем вас на торжественную церемонию награждения победителей самой уважаемой и самой престижной премии на финансовом рынке — FinAwards!

Голосование уже завершено, и сейчас идет подсчет голосов.

На церемонии награждения соберется весь финансовый рынок Украины, который станет свидетелем результата соревнований 40 банков, 19 МФО и 12 страховых компаний в 36 различных номинациях за звание лучшей компании, продукта и сервиса в своей категории. Кроме конкурсных номинации по рейтингам порталов Минфин и Finance.ua: Устойчивый банк, Народный банк, Лучшая МФО по качеству обслуживания и другие. Также ПриватБанк , партнер премии, поддержал особую внеконкурсную номинацию «Социально ответственный бизнес».

Награждение победителей состоится 31 марта и мы не можем дождаться, чтобы поздравить их в зале. Вас ждет живая музыка, вкусные блюда европейской кухни и неповторимые вина Чили от нашего партнера Casillero del Diablo.

FinAwards — единственное место, где ежегодно собирается весь финансовый рынок Украины, поэтому не пропустите это невероятное событие! Купите билеты уже сегодня и станьте частью истории финансового рынка Украины. Будет действительно горячо и интересно!

Все престижные награды невозможны без поддержки партнеров и спонсоров и мы благодарны компании MyCredit, которая предлагает быстрый и удобный финансовый сервис выдачи денег за 5 минут. Credit 7, которая заботится как о своих клиентах, так и о работниках компании, сохраняя рабочие места и заработные платы работников даже во время полномасштабной войны. А также Slon Credit, которая обеспечивает финансовую стабильность украинцев и эффективно помогает Вооруженным Силам Украины.

Не упустите это невероятное событие и станьте частью истории финансового рынка Украины!

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