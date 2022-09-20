Финансы нового короля Великобритании: каким капиталом владеет Чарльз III — Finance.ua

Финансы нового короля Великобритании: каким капиталом владеет Чарльз III Сегодня 18:34 — Мир

Финансы нового короля Великобритании: каким капиталом владеет Чарльз III

Новым монархом Великобритании стал Чарльз III. Какое наследство он получил — выяснили специалисты Forbes

Быть частью династии Виндзоров, возможно, и означает привилегии и престиж, но не всегда гарантирует значительное богатство. Даже высокопоставленные члены королевской семьи часто зависят в финансовом плане от старших по возрасту родственников.

Наследство короля

Однако для нового короля Великобритании ситуация выглядит по-другому. После более чем 70 лет ожидания Чарльз III занял престол и будет выполнять соответствующие обязанности. Кроме того, старший сын Елизаветы II получит свое наследство. Речь идет о:

объектах недвижимости,

редких драгоценностях,

картинах,

земельных участках и т.п.

Также Чарльз III теперь контролирует активы общей стоимостью 42 миллиарда долларов. Этот портфель включает в себя миллиардные инвестиции и другие роскошные дворцы, драгоценности, произведения искусства, которыми монарх по сути никогда не будет обладать. Среди них:

Букингемский дворец,

Виндзорский замок,



Лондонский Тауэр.



Этот портфель принадлежит монарху в течение всего периода его правления. Активы также сохраняются «в доверительной собственности» для преемников короля или королевы и нации, то есть фактически их нельзя продавать.

Частные активы

Наследство Чарльза III также включает в себя объекты частной собственности королевы Елизаветы II. В частности, имения в Балморале, Шотландия, где она умерла, а также в Сандрингеме, восточная Англия, где расположена лошадиная ферма, известная как Royal Studs. К тому же ожидается, что король Чарльз получит в наследство огромную частную коллекцию драгоценностей, произведений искусства, редких марок и личных инвестиций Елизаветы II.

Издание Forbes оценивает эти активы в 500 миллионов долларов. Следует добавить, что британскому монарху не придется платить налог на наследство. Все из-за соглашения от 1993 года с правительством Великобритании, которое освобождает от налогов передачу собственности от одного суверена к другому.

Монарх вступил на престол с собственными активами. В общей сложности основным источником дохода было герцогство Корнуольское, которое принесло ему около 27 миллионов долларов в этом году. Теперь этот объект недвижимости получил старший сын Чарльза III — принц Уильям.

Кроме того, когда Чарльз III был в статусе принца Уэльского, он создал несколько предприятий. Главные цели — защита окружающей среды и развитие органического земледелия. Через свой благотворительный фонд новый король владел крупнейшим брендом органических продуктов в Великобритании, а также центром отдыха на природе и ремесленным центром в Трансильвании. Теперь этот фонд перейдет под контроль принца Уильяма.

Телеканал 24 По материалам:

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